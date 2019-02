Rueda de prensa del portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Anto

Adelante Andalucía ha criticado este miércoles que la Junta de Andalucía "amenace" con modificar la norma que regula la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en el caso de que "no consigan el acuerdo que quiere".El portavoz parlamentario de la confluencia de Podemos e IU, Antonio Maíllo, en rueda de prensa, ha defendido que debe cumplirse la ley actual, que "obliga al consenso", para así "evidenciar tanto a quienes no les interesa que se renueve este órgano como a quienes blanden la espada de damocles con una amenaza de modificación de la norma si no consiguen el acuerdo que ellos quieren, como plantea el Gobierno"."Llama la atención que en la disposición al diálogo que adoptamos, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, utilice una suerte de palos de advertencias sobre el hecho de que si no hay acuerdo entre los grupos, habrá una reforma de la Ley para que donde antes se hacía un planteamiento selectivo de tres quintos para elegir a los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, ahora se haga por mayoría absoluta", ha lamentado Maíllo.Y es que, a su juicio, "está feo que cuando demostramos disposición al diálogo, la Junta utilice esa amenaza sobre que si no hay acuerdo, se modifica la ley y ya no hace falta los tres quintos".Tras explicar que el jueves pasado se reunieron con Bendodo y con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para abordar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, el portavoz de Adelante ha apuntado que si bien desde el Gobierno priorizan la actualización de la RTVA, desde la confluencia entienden que debe producirse en todos los órganos de esta naturaleza.Así, urge a renovar el Consejo de Administración de la RTVA pero también el del Consejo Audiovisual y la titularidad del Defensor del Pueblo Andaluz, además de tres de los siete miembros del Consejo de la Cámara de Cuentas."Si queremos ser serios y coherentes que la renovación de los órganos de extracción parlamentaria sea integral, de los cuatro entes", ha zanjado.--EUROPA PRESS--