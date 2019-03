Adelante propone parkings con lanzaderas a centro, plan de vivienda con 30% de alquiler y un Amazon local

Rojas en la Gavidia

El candidato número dos de Adelante Sevilla a la Alcaldía de Sevilla, Daniel González Rojas, ha desgranado este martes algunas de las propuestas de su formación de cara a las próximas elecciones municipales, entre las que menciona el desarrollo de un plan de aparcamientos en zonas alejadas con lanzaderas al centro, un plan de vivienda en el que el 30 por ciento de los pisos sea para alquiler o la puesta en marcha de "Amazon municipal" para fomentar la compra en las plazas de abasto y en el pequeño comercio de la ciudad.En un encuentro informativo realizado por la Cadena SER, recogido por Europa Press, Rojas ha indicado que su formación no se plantea pactar porque "sale a ganar las elecciones". "No nos planteamos que Espadas sea alcalde, sino que sólo nos pasa por la cabeza que lo sea la cabeza de lista de Adelante, Susana Serrano", afirma, indicando que en las últimas elecciones tanto Participa Sevilla como IU tuvieron "un buen resultado", siendo "primera fuerza en muchos barrios ante el buen trabajo que han hecho los grupos estos años".Además, ha realizado un balance "muy negativo" del cumplimiento de los acuerdos de investidura con el socialista Juan Espadas con ambas formaciones y considera que al alcalde "le tiemblan las piernas cuando llega la hora de la verdad, no hace políticas transformadoras y a la mínima pacta con Cs y PP porque se siente más cómodo con la derecha".En cuanto a las propuestas de Adelante, aboga por pensar en la SE-30 y realizar "grandes bolsas" de aparcamientos en los barrios con lanzaderas. "Si funciona en la Feria de Abril, ¿por qué no ponerlo en marcha todo el año?", se pregunta.Tras poner en valor espacios de la ciudad como Altadis, las Reales Atarazanas o la antigua Fábrica de Artillería, ha hecho referencia a la antigua comisaría de Policía Nacional de la Gavidia, afirmando que "si se deja el PGOU tal como está se podrá tener una Gavidia pública y social en un año". Considera que los criterios planteados por el alcalde para su adjudicación, que incluyen que un 80 por ciento del equipamiento sea público y un 20 por ciento privado, supone "un canto al sol" porque "se nota que se está en elecciones y ahora Espadas quiere ser social".También, plantea la puesta en marcha de una banca pública municipal para emprendedores e impulsar la inversión en los polígonos de la ciudad, teniendo en cuenta que los parques empresariales generan más del 40 por ciento de Producto Interior Bruto (PIB) y que "en este mandato no se ha hecho absolutamente nada".RECUPERAR PARQUE SOCIAL Y MÁS CONTROL DE PISOS TURÍSTICOSPor otra parte, propone recuperar el parque social de viviendas que existía, tras dejar claro que "no es lógico que se desahucie a una familia y se le dé unas cuantas noches en un hostal en una ciudad con más de 20.000 viviendas vacías en la ciudad". Igualmente, hace referencia al encarecimiento de los alquileres como consecuencia del turismo y apunta al "problema de la gentrificación", ante el que a Espadas "le tiemblan las piernas con la regulación de los pisos turísticos".Así, aboga por un mayor control de esos pisos turísticos y plantea un plan municipal de la vivienda con al menos un 30 por ciento de viviendas de alquiler de las nuevas promociones "frente al cuatro por ciento del actual planteado por Espadas".También, apuesta por facilitar el empadronamiento y por crear una ventanilla única para aquellos que tuvieron que salir de la ciudad y para que puedan tener un "retorno digno". Sin embargo, deja claro que "la gente no va a volver sólo porque Sevilla sea bonita, sino que hay que propiciar las condiciones", mencionando alquileres más baratos, oportunidades de empleo y mejora en los transportes.PIDE "DIGNIDAD" EN MEMORIA HISTÓRICA Y NO HACER "POLITIQUEO"Por último, Rojas ha sido preguntado por la gestión en materia de memoria histórica en la ciudad, ante lo que ha manifestado que "no es digno que un asesino como el general Gonzalo Queipo de Llano esté enterrado en un lugar con honores".Además, apuesta por la exhumación de las fosas del cementerio, ya que ahora "no se hace gran cosa más allá de señalizarla y tener la fosa de al lado llena de basura y restos de poda". "Eso no es dignificar. El PSOE ha usado la memoria en ese mandato para hacer politiqueo", concluye.--EUROPA PRESS--