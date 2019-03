Sevilla.- 26M.- Adelante promete "recuperar la apuesta municipal por e

La confluencia electoral Adelante Sevilla, promovida por Podemos, Participa, IU, Equo, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Alternativa Republicana de cara a los comicios municipales del 26 de mayo, ha manifestado este viernes su compromiso de "recuperar la apuesta municipal por el deporte de base y revertir las privatizaciones" de espacios públicos deportivos consumadas durante los años de gobierno del PP y del PSOE.Así lo han asegurado desde Adelante Sevilla tras la reunión que integrantes de este proyecto de confluencia política han mantenido con representantes del Club Piragüismo Triana, en sus instalaciones del Centro Deportivo Arjona.En este encuentro, las representantes de Adelante Sevilla; la portavoz municipal de Participa, Susana Serrano, y la portavoz adjunta de IU, Eva Oliva, han mostrado su apoyo a la labor que, "con mucho esfuerzo y sacrificio", este club sin ánimo de lucro viene realizando desde hace muchos años en pro del deporte de base en el Río Guadalquivir."Hablamos de una entidad que ha paseado el nombre de Triana y de Sevilla por muchas competiciones internacionales y nacionales, conquistando medallas y trofeos por todo el mundo, y que ha puesto al alcance de la población, a través de precios muy populares, la práctica del piragüismo en sus distintas modalidades", han resaltado Serrano y Oliva. De ahí que en Adelante apuesten firmemente por apoyar y potenciar este tipo de iniciativas deportivas, no sólo por sus valores sociales y educativos, sino porque además "tienen un atractivo turístico que hasta ahora no se ha sabido aprovechar"."Frente al modelo privatizador que PSOE y PP han venido implantando durante los dos últimos mandatos en el IMD, que sólo atiende a criterios de rentabilidad económica y que no concibe el deporte como un derecho sino como un negocio", Adelante Sevilla defiende la gestión directa de las instalaciones por parte del Ayuntamiento, con la participación de las entidades y los usuarios, que son "quienes mejor entienden y conocen las necesidades del deporte de base sevillano".Fomentar las escuelas deportivas, adecuar las tasas y programas del IMD a la realidad socioeconómica de las familias sevillanas y abrir nuevas líneas de apoyo a los clubes son algunas de las propuestas que Adelante Sevilla prevé incorporar en su programa a este respecto, según la formación."En Adelante Sevilla entendemos el deporte como un elemento de cohesión social. Por ello, consideramos que el Ayuntamiento no debe desentenderse de las inversiones y gastos de unas instalaciones públicas donde practican deporte miles de sevillanos", han remarcado.--EUROPA PRESS--