Adelante pregunta a la Junta qué medidas va tomar para que el precio del aceite sea rentable y se estabilice

Aceituna, en una foto de archivo.

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado una pregunta en la Cámara andaluza dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para saber qué medidas va a tomar para "garantizar que los precios del aceite de oliva se estabilicen y sean rentables a productores y beneficiosos a consumidores".Además, Adelante Andalucía ha cuestionado a la Junta, en una pregunta consultada ppor Europa Press y firmada por el diputado José Luis Cano Palomino, sobre si tiene previsto "consensuar" con los representantes del sector del aceite de oliva "un sistema eficaz de regulación del mercado" para impedir fluctuaciones de precios y garantizar la normalización para agricultores y consumidores.En tercer lugar, prgunta sobre si el Consejo de Gobierno de la Junta va a adoptar medidas o va a instar a que las adopten otras administraciones públicas y privadas en el sentido de que "no haya tráfico de aceite de oliva desde países extracomunitarios hacia países productores de la UE, como mecanismo de presión a la baja de los precios en origen de nuestro productos, incluso por debajo de costes".En la exposición de motivos, Adelante Andalucía destaca que de los 3,1 millones de toneladas aproximadamente de producción mundial de aceite de oliva, Jaén producirá 685.000 toneladas. En España, la producción alcanzará en 2019 los 1,6 millones, el 75 por ciento del aceite de oliva de toda la Unión Europea (UE).Además, ha aportado que la UE va a destinar más del 20 por ciento --unas 470.000 toneladas-- a las exportaciones a países extracomunitarios que no producen o que lo hacen de manera insuficiente."A pesar de estos datos, que podrían augurar buenas noticias para el sector oleícola, la realidad es que hay una bajada en origen del aceite de oliva, situándose próximos a los costes de producción, que el Observatorio de la Junta de Andalucía y el Consejo Oleícola Internacional han situado en 2,3 euros, lo que suponrá una merma económica notable para el sector", ha subrayado.En provincias como Jaén, principal productor de aceite de oliva del mundo, cuya economía está basada principalmente en este fruto, supondrá "un duro varapalo, con pérdidas económicas que podrían rondar los 420 millones de euros en el 2019".De igual manera, ha señalado que existe un mecanismo de ayudas al almacenamiento privado, que se actúa cuando el precio cae a unos niveles más bajos, pero ha criticado que "lleva congelado desde su creación hace casi 20 años y se ha probado que así resulta ineficaz".Según explica, el bajo precio del origen del aceite se debe, además de por inclemencias y nivel de producción, "principalmente a las importaciones de países extracomunitarios, como Marruecos, a los países de la Unión Europea a precios muy bajos".Por último, teniendo en cuenta que el sector del aceite de oliva "no es excedentario", Adelante Andalucía entiende que "no existen razones para la caída de los precios" y ha advertido de las consecuencias que estos precios tendrán en Andalucía y, especialmente, en Jaén.