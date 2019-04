Adelante Andalucía exige a la Junta el reintegro de ayudas otorgadas a

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha presentado este miércoles una proposición no de ley (PNL) en apoyo a los autónomos afectados por los expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, a través de la Agencia IDEA, entre 2007 y 2013, por la que reclama "paralizar los reintegros" de las ayudas a autónomos, a la par que ha criticado la "nefasta gestión del PSOE-A" en este asunto.En rueda de prensa, el diputado de la confluencia Guzmán Ahumada, junto al portavoz parlamentario y líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha explicado que con la iniciativa, Adelante expresa su "apoyo más absoluto" a las más de 1.000 personas "a las que la Junta tiene pendiente de ayudas otorgadas hace diez años y cuya tramitación ha sido una chapuza", por lo que se exige establecer medidas efectivas para paliar el daño ocasionado."Es una oportunidad al PSOE-A para redimir pecados del pasado y para que PP-A y Cs demuestren si están con el pasado o si quieren solucionar aquellos problemas que vehementemente criticaron en pasadas legislaturas", ha sostenido antes de exigir al Gobierno andaluz "actos y acciones concretas de inmediato".La PNL recoge un breve extracto del informe de la Cámara de Cuentas que fiscaliza el Plan de Fomento y Consolidación al trabajo autónomo donde se enmarcan estas ayudas, mientras que Adelante insta al Consejo de Gobierno a revisar la actuación de IDEA tanto en la gestión del 'Ticket Autónomo' como del resto de autónomos afectados por diferentes convocatorias y bases pero con los mismos fines y procedimientos, con especial atención a la tramitación de la documentación de los distintos expedientes de concesión de ayudas.Así, la confluencia exige al Ejecutivo del PP-A y Cs que "paralice" los expedientes de reintegro "hasta encontrar una solución administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos de estos autónomos y autónomas aún vigentes".Igualmente, reclama que se articulen medidas "lo menos lesivas posibles para quienes constaten que imposibilidad de eludir la petición de reintegro".APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCALEn otro orden de cosas, Maíllo se ha referido en la rueda de prensa a que este 3 de abril se conmemoran 40 años de las primeras elecciones municipales tras la II República, "en la que se recuperó los ayuntamientos democráticos, determinantes para el autogobierno y poder autonómico".No obstante, ha lamentado que la administración local sea "la gran perdedora de la crisis, aún siendo la más cercana al ciudadano", a la par que ha criticado que en el organigrama del actual Gobierno andaluz "ocupa un cuarto plato de una macro consejería", lo que demuestra, a juicio del líder de IU, "que no es una prioridad y ni siquiera está en la agenda política del Gobierno andaluz".En este sentido, Adelante ha alertado del "deterioro" de las administraciones locales "que ven como cada año aumenta la deuda de la Patrica, que ya suma una deuda acumulada de 780 millones, para desarrollo de programas y transferencias no condicionadas".--EUROPA PRESS--