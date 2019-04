Coincidiendo con la celebración en Sevilla de la XIX cumbre del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, Adelante Sevilla ha mostrado su total disconformidad con el actual modelo de turismo, totalmente alejado de "ser un turismo sostenible, social y ecológicamente responsable", como ha manifestado Susana Serrano, candidata a la alcaldía por la confluencia en la que se integran Podemos, IU, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana.El objetivo principal para Adelante Sevilla es conseguir un turismo de calidad que redistribuya la riqueza y sea respetuoso con la ciudad. Para ello, "no basta con dedicar atención sólo a las personas que vienen a visitarnos", pues Sevilla alberga a varios de los 15 barrios más pobres de toda España y "un 40% de la población se encuentra en riesgo de pobreza". "Mientras las kellys sigan cobrando una auténtica miseria por limpiar cada habitación o exista el triple de viviendas turísticas que sociales, hay mucho que cambiar", según la también coordinadora general de Podemos Sevilla y portavoz en el Ayuntamiento de Participa."El centro de Sevilla no puede acabar convirtiéndose en un parque de atracciones pensado únicamente para turistas. Debemos poner fin a la expulsión del centro histórico de su vecindario, así como de los tradicionales comercios por la aparición de nuevos negocios de hostelería, franquicias o multinacionales", según Serrano, que ha alertado de que en el encuentro de al cumbre mundial del turismo "ninguno de estos problemas van a verse reflejados, ni sus protagonistas van a tener voz en el auditorio".Para comenzar a revertir esta situación y evitar llegar al colapso que ya sufren otras ciudades europeas, Adelante Sevilla defiende un sector turístico que "redistribuya la riqueza que genera". Para ello, apuesta por, entre otras medidas, crear un sello municipal para aquellos establecimientos o empresas del sector turístico que cumplan las condiciones laborales; poner en marcha la tasa turística para paliar los impactos sociales, territoriales y ambientales de la actividad; y garantizar la participación en las políticas turísticas de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias, así como asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro de reconocido prestigio.Por otro lado, ha presentado un paquete de medidas para regular las viviendas con fines turísticos y combatir la economía sumergida. Entre las propuestas promovidas por Adelante se encuentra la necesidad de modificar la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de uso como vivienda turística limitando el inicio de nuevas actividades por superficies, plantas, perímetros, así como el índice de presión turística. Igualmente reclama zonificar la ciudad, para que se aplique diferente normativa según la zona o aplicar diferenciadas para estas viviendas en los diferentes tributos, así como en la tasa de basuras.Por último, Adelante ha reivindicado la necesidad de "diversificar la oferta turística". Para ello promueve avanzar hacia un modelo de turismo centrado en una oferta cultural amplia y diversa que se apoye en la historia y la cultura tradicional y ponga en valor la concepción contemporánea de Sevilla, así como diseñar nuevas ofertas turísticas en barrios de la ciudad y potenciar el uso del río. En este sentido, también apuestan por hacer de Sevilla una ciudad referente en el turismo para personas con diversidad funcional, así como por construir un área autocaravanas en la Cartuja.Igualmente, Serrano ha señalado el apoyo de Participa a la "contracumbre" promovida por unos 15 colectivos ciudadanos para visibilizar los efectos negativos del aumento del turismo. "Como siempre la ciudadanía organizada visibiliza los graves problemas de la turistificación y que no van a ser protagonistas de la cumbre del Turismo", ha avisado Serrano, recordando la Participación de miembros de la confluencia electoral de izquierdas en los encuentros y actividades promovidas para reclamar cambios en el modelo turístico y contra las desigualdades..--EUROPA PRESS--