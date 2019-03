Adelante pide en el Parlamento que aparcar de los recintos de los centros hospitalarios públicos sea gratis

Sevilla.- Dimite Nieves Romero como directora gerente del Hospital Vir

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclama al Gobierno andaluz que impulse la gratuidad en el uso de los parking en las zonas o recintos de los centros hospitalarios de la sanidad pública en Andalucía.En concreto, la iniciativa, recogida por Europa Press y que se debatirá en la comisión de Salud y Familias, pide que se acometan las actuaciones necesarias para que las personas con problemas de salud, familiares, cuidadores y trabajadores de la sanidad pública puedan hacer uso "sin coste alguno y sin tiempo limitado", mientras se esté haciendo uso de los servicios sanitarios, de las zonas o recintos que existen o existan y que estén o puedan ser destinados en un futuro a aparcamientos en cualquiera de los centros hospitalarios de la sanidad andaluza.La confluencia argumenta que el acceso a la sanidad pública, gratuita y universal es un derecho fundamental, "por lo que cobrar por aparcar en los recintos públicos hospitalarios es algo inaceptable, de manera que no se puede entender sino como otro copago o repago". "Resulta evidente que nadie pretende usar este espacio como un aparcamiento de residentes, ni se presenta como una zona de ocio y diversión, sino que se trata, al contrario, de acceder a un centro sanitario público y por necesidad", agrega."Es más que evidente que el pago en un parking de un hospital no tiene como objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud, siendo necesario que la Junta, si así fuese necesario, dote con más fondos sus presupuestos para la financiación de infraestructuras en el sistema sanitario", agrega Adelante que cree que "no es justo que las personas con problemas de salud y/o quienes la acompañen tengan que pagar cuando llegan al hospital; más aún, cuando pueden estar sufriendo ansiedad, estrés o dolor, provocando además esta situación un empeoramiento de su estado físico y emocional, al tener que estar preocupadas también por el coste que le pueda suponer el aparcamiento".Y así, defendiendo que el objetivo primordial de la atención de la salud debe ser la de proteger, promover y restaurar la salud física y bienestar de los ciudadanos y facilitar el acceso a los servicios de salud sin barreras financieras o de otro tipo, avisa de que "el pago en el parking es una barrera para cumplir este fin".--EUROPA PRESS--