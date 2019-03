Adelante pide en el Parlamento mejorar la formación del personal de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía va a presentar una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclama que se homologue y se mejore la formación del personal de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas.En la iniciativa, consultada por Europa Press, la confluencia pide que el Gobierno andaluz asegure que no se penalicen las faltas de asistencia del personal militar de Tropa y Marinería, matriculado en centros formativos de grado medio, superior y universitario, cuando dichas faltas de asistencia estén debidamente justificadas por la unidad militar, compensando las mismas, si se estima oportuno, con las actividades curriculares que determine el equipo docente.Igualmente, reclama garantizar la homologación de la formación y la experiencia militar del personal de Tropa y Marinería a través de la acreditación de competencias profesionales, y que la Junta suscriba con el Ministerio de Defensa un convenio para desarrollar conjuntamente un programa de acciones formativas y de incorporación a la vida laboral, así como medidas encaminadas al reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral.De otro lado, Adelante también aboga por establecer la baremación del servicio prestado en las Fuerzas Armadas como mérito del personal de Tropa y Marinería cuando se presente en sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral en la Administraciones Públicas, "siempre de acuerdo con lo dispuesto en el marco competencial autonómico".El portavoz adjunto del grupo parlamentario que aúna a Podemos e IU, José Ignacio García, quien ha impulsado la referida iniciativa, ha manifestado que "un ejército al servicio del pueblo es un ejército que cuida a sus profesionales más precarios a la vez que elimina los privilegios de su casta de dirigentes".De este modo, el diputado por la provincia de Cádiz sostiene que esta proposición no de ley "está pensada para garantizar una vida digna a los trabajadores militares que el Estado está abandonando".--EUROPA PRESS--