Sevilla.- 26M.- Adelante incluye en su programa la lucha contra el cam

La candidata a la Alcaldía de Adelante Sevilla, Susana Serrano; el líder de Equo y número seis de la lista, Esteban de Manuel, y el secretario general de Alternativa Republicana y número nueve de la lista, Iván Úbeda, han presentado las líneas maestras del programa de la candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo para combatir "un problema global, como es el cambio climático, desde lo municipal".Tras visitar la feria ecológica Biocultura en el Palacio de Congresos de Sevilla, Serrano y De Manuel han destacado la lucha de Greta Thunberg "que con sólo 15 años se ha convertido en un referente mundial inspirando a millones de personas que han salido a las calles en cientos de ciudades con objeto de sensibilizar a la población de la amenaza del cambio climático", según ha informado la confluencia en una comunicado.En este sentido, la candidata a la Alcaldía de Adelante ha apuntado que "la evidencia del cambio climático nos afecta y supone una amenaza para la salud humana y para nuestro hábitat natural y desde lo municipal tenemos que aportar soluciones para contrarrestar estos riesgos y estar a la altura como responsables políticos".A su juicio, "la reducción de las emisiones de CO2 debe ser uno de los ejes transversales que vertebre el programa electoral y en Adelante Sevilla lo tenemos muy claro". La también secretaria general de Podemos y portavoz municipal de Participa ha criticado que "otros partidos hayan caído en la irresponsabilidad de no afrontar este problema, minimizando o simplemente ignorarlo cuando desde lo municipal es posible actuar y ser parte de la solución y no del problema".Por su parte, De Manuel ha explicado algunas de las medidas que propone Adelante Sevilla, el proyecto de confluencia municipalista promovido por Podemos, IU, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana.Así, el portavoz de Equo ha mostrado su apuesta "decidida" por "revolucionar el modelo de producción hacia lo ecológico, especialmente en todo lo que tiene que ver con la alimentación", destacando que dos tercios de los expositores de Bioculturas son del sector agroalimentario, y la provincia de Sevilla y Andalucía."La propia ciudad tiene un gran potencial creando empleo en este sector con un parque agrario, creando canales de cortos de distribución y haciendo una transición hacia un modelo agroecológico, para que no sea solo para una minoría concienciada", ha añadido.Asimismo, el también profesor de la Universidad de Sevilla y ecologista ha planteado la necesidad del "reverdecimiento de la ciudad siguiendo el ejemplo de otras capitales europeas como Copenhague o apostar por un plan de residuos cero, siguiendo el modelo de San Francisco, una ciudad de tamaño parecido a Sevilla que ha conseguido alcanzar ese objetivo".Finalmente, De Manuel ha puesto en valor "la necesidad de la transición energética apostando por las energías renovables y planes transversales en todas las actuaciones urbanas para reducir la huella de carbono".--EUROPA PRESS--