La candidata a la Alcaldía por Adelante Huelva, Mónica Rossi, y el número dos de la candidatura, Jesús Amador, han apostado este lunes por una solución definitiva que dé viabilidad al proyecto del Recreativo de Huelva "y que permita recuperar los 14 millones de euros puestos hasta el momento con fondos públicos para el club", toda vez que han criticado la "improvisación" del PSOE en este asunto.Según se recoge en el programa electoral de Adelante Huelva, ratificado este sábado por unanimidad tras las aportaciones ciudadanas, la propuesta de la formación pasa por vender la totalidad de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva de titularidad municipal, ya sea de manera directa o indirecta, "en el menor plazo posible y buscando las fórmulas necesarias para recuperar el dinero público invertido hasta el momento".En una nota de prensa, la confluencia ha indicado que esta propuesta ha sido ratificada justo antes del juicio en el que el alcalde de Huelva acude a declarar en calidad de testigo por la demanda presentada por el anterior presidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, contra la expropiación del club.Rossi ha lamentado "la falta de transparencia del equipo de gobierno en todo el proceso, que ha llevado a la judialización del caso y a que no se conozcan las cuentas del club". De hecho, Rossi ha recordado que tanto ella como Amador ya presentaron una propuesta para crear una comisión de investigación sobre el Recreativo "para poder esclarecer muchas de las dudas que se ciernen sobre la entidad, y que el PSOE rechazó para no sacar a la luz las extrañas maniobras en las que ha envuelto al Decano".Según ha señalado Amador, "el PSOE ha estado de espaldas al resto de grupo municipales y a la ciudadanía e incluso de espaldas a la afición sin contarle toda la verdad y haciendo negocios extraños". Por ello, ha recordado que "desde el PSOE han lanzado en más de una ocasión la frase de que el Recre está por encima de todo, lo que indica que han vapuleado los temas sociales para privilegiar de forma electoralista al Recreativo".Amador ha lamentado que "se haya tenido que llegar a esta situación en la que un alcalde se siente en un juzgado para tener que aclarar las cosas porque no se han hecho bien desde el principio por lo que el PSOE y el alcalde lo que han hecho hasta el momento es dar patadas para adelante hasta gastarse un 10 por ciento del presupuesto municipal en nuestro de fútbol".Por ello, desde Adelante Huelva consideran que el alcalde "se ha convertido en un problema para esta seña de identidad de Huelva" pese a "las múltiples advertencias que le hemos hecho" y ha señalado que si Comas recupera el club después de haber pagado 14 millones de euros, "el único culpable será el PSOE y Gabriel Cruz".--EUROPA PRESS--