Rueda de prensa del portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Anto

El portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado este miércoles que la Declaración Institucional del Consejo de Gobierno con motivo del 28F, Día de Andalucía, se dedique a "hablar de Cataluña y no de la identificación del autogobierno con la mejora de las condiciones materiales de vida de la gente y la Andalucía real".Así se ha pronunciado Maíllo en rueda de prensa, donde también ha avisado de "los principios privatizadores de la estrategia de PP, Cs y Vox, que son los mismos en los que se basó la ley de reforma local, que es la que ha apuntalado la transferencia de recursos públicos a la privada en los servicios de los ayuntamientos".Además, ha afeado que la referida Declaración no aborde "el paro estructural, la precariedad laboral, el riesgo de pobreza, la emigración de los jóvenes, el vaciamiento de la Andalucía del interior o el deterioro de los servicios públicos".Por contra, Maíllo ha explicado que este jueves, cuando se conmemora el 28F, Adelante Andalucía estará "atenta" al discurso de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, "en un momento en el que constatamos una realidad, que no es alarmismo, de un gobierno de partidos centralistas de los cuales, uno de ellos y sostén, es antiautonomista", en alusión a Vox.--EUROPA PRESS--