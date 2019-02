Adelante critica que Carazo dé un plazo de 45 días para el borrador que regule VTC y pide comparecencia en el Parlamento

Reunión de Adelante Andalucía con el sector del taxi

Adelante Andalucía ha censurado este martes que la consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, se haya dado un plazo de 45 días para entregar a los taxistas un borrador de propuesta sobre las nuevas regulaciones del taxi y de los vehículos de transporte concertado (VTC) porque "el tiempo no es neutro", a la par que ha reclamado que la titular comparezca ante el Pleno del Parlamento para abordar este asunto.Así se han pronunciado los portavoces de la confluencia andaluza, Antonio Maíllo y Ángela Aguilera, tras reunirse en la Cámara autonómica con representantes del sector del taxi de Andalucía, quienes les han trasladado la urgencia de acortar el referido plazo para regular el sector cuanto antes.El también coordinador general de IULV-CA ha lamentado que a pesar de que Adelante Andalucía pidió que Carazo compareciera ante el Pleno de la Cámara en la primera sesión ordinaria de este periodo de sesiones, que se celebra este miércoles, dicha iniciativa "fue tumbada en la Mesa por el PP-A y Ciudadanos (Cs)".Ha concretado que el sector del taxi agrupa a "12.000 familias andaluzas de puestos directos, tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena, y otras 3.000 de puestos indirectos".De este modo, cree que después de que el Gobierno central haya delegado estas competencias en las comunidades autónomas, el Gobierno andaluz "tiene que tomar una decisión política porque hay capacidad de regular y necesidad de establecer una serie de líneas maestras relacionadas con el tiempo de contratación o con la geolocalización abierta, así como acabar con el intrusismo".Maíllo ha emplazado a Carazo a que reduzca el plazo de los 45 días para presentar el borrado "porque aquí el tiempo no es neutro y cada día que no se regula hay una indefensión absoluta del sector del taxi", toda vez que entiende que ese tiempo refleja "la incompetencia de la Consejería o que intenta darle una patada hacia delante al problema"."Esto no es solo un problema del sector del taxi, es un problema global y social de un servicio que es público, que debe reconocerse como tal y que necesita la protección de una regulación", ha agregado el portavoz de Adelante Andalucía, que ha concretado que volverán a reclamar que Carazo comparezca en el siguiente Pleno de la Cámara.En cualquier caso, la confluencia, "si hay inacción del Gobierno" en la regulación de este sector, estudiará presentar una proposición de ley con este fin, toda vez que defiende que la mejor fórmula sería aprobar un decreto dada la urgente necesidad de darle una solución al día siguiente de su publicación.De su lado, Ángela Aguilera defiende que el Gobierno andaluz "debe aclarar si está del lado de las familias que dependen del taxi, de los trabajadores que pagan sus impuestos en Andalucía o si bien está con los monopolios de los que están en paraísos fiscales y no defienden los derechos laborales de los trabajadores". "O se está con la justicia social y la economía productiva, o con las grandes multinacionales", ha remachado.Así, ha insistido en que la regulación de las VTC "no puede esperar 45 días" porque de ello "depende la subsistencia de más de 12.000 familias directas", de ahí que exija al Ejecutivo de Juanma Moreno que se comprometa "y no abandone a un sector que es fundamental", así como garantice que Adelante Andalucía va a ser "muy beligerante" en la defensa del taxi.REGULAR Y MODERNIZAR EL SECTORTambién han intervenido ante la prensa, como representantes de los taxistas, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Fernando Morales; por Élite Taxi, Rafael Baena; y de la Unión sevillana del Taxi, David Capelo, que han preguntado a Carazo "si quiere hundirnos, regular a las VTC o que sigan a su libre albedrío quitándonos nuestro nicho de trabajo"."Queremos que la Junta regule porque nos quitan el trabajo", ha agregado Morales, que ha lamentado que se estén dando "conflictos" por esta situación, ante la que reclaman que las VTC requieran de precontratación, que no puedan tener las aplicaciones móviles abiertas ni estar aparcados en zonas de influencia, entre otras reclamaciones.Con todo, señalan que lo primero que quieren es que se regularice el trabajo de las VTC, así como entienden que el sector del taxi debe modernizarse para "dar un servicio de excelencia" a los clientes, mientras que no descartan llevar a cabo más movilizaciones si no se les da una solución rápida por parte del Gobierno andaluz.--EUROPA PRESS--