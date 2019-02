Ángela Aguilera y Antonio Maíllo, de Adelante Andalucía

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha criticado este jueves que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, haya hecho un discurso, ante el Pleno institucional por el 28F, de una presidenta de la Cámara de Ciudadanos y no como representante de los cinco grupos parlamentarios y dirigido a todos los andaluces.En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Grupo Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha manifestado que les habría gustado que Bosquet hubiera hecho un discurso propio de una presidenta del Parlamento, de la representante de los cinco grupos, y no como presidenta de la Cámara "de Ciudadanos".Ha señalado además que debería haber sido más contundente contra el "terrorismo machista", porque las mujeres víctimas de esta lacra "no mueren, sino que las mata la violencia machista".Ha echado en falta en el discurso de Bosquet, según ha añadido, la alusión a una Andalucía que está "desgarrada socialmente, con unos índices de pobreza que se acercan al 40 por ciento" y con un nivel de desempleo que no se resuelve. Ha indicado que Bosquet tampoco ha abordado elementos competenciales del autogobierno como la educación, sanidad o los servicios sociales y el "deterioro" que sufren.Asimismo, Maíllo ha lamentado que no haya habido una llamada de atención al Ejecutivo de reivindicación de derechos "que no se pueden olvidar".Por su parte, la portavoz adjunta del grupo, Ángela Aguilera, ha señalado que Bosquet no ha hecho un discurso institucional para toda Andalucía, "sino sólo para una parte de los andaluces".Ha indicado que no puede hacer un discurso político precisamente el día de Andalucía, básicamente porque se ha referido a unas cuestiones "extrañas", como plantear que el feminismo "corre el riesgo de manipulación por parte de determinados partido políticos", lo que "no es sensato".Aguilera ha defendido que el movimiento feminista es autónomo de pleno derecho y, por tanto, eso no lo tendría que haber planteado siquiera.Asimismo, ha criticado que la presidenta haya hablado de separatismo y con un gran "desconocimiento de la realidad de Andalucía", cuyo pueblo logró la autonomía plena "en la calle" y votando en un referéndum. "No entendemos por qué no se pone en valor esa grandeza y ese patrimonio constitucional de todos los andaluces", según ha apuntado.--EUROPA PRESS--