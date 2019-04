Adelante acusa a Junta de subir precio de infantil para "paliar la pér

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, ha tildado de "barbaridad" que el Gobierno andaluz haya anunciado que aumentará el precio-plaza por alumno en las escuelas infantiles (0 a 3 años) durante el presente curso, una medida que adopta, a su juicio, "para paliar la pérdida de ingresos" que supone en las arcas andaluzas "la eliminación del impuesto a los ricos", en alusión al impuesto de sucesiones y donaciones.En rueda de prensa, Maíllo ha criticado que el Gobierno andaluz "quiere paliar la pérdida de ingresos por eliminar impuestos a los ricos subiendo los precios de las guarderías", de modo que "los ricos que heredan pagarán menos y los trabajadores usuarios de guarderías van a pagarán más".Y es que, como ha avisado, "la política presupuestaria no tiene trampa ni cartón y si hay disminución de ingresos por un lado, tiene que haber aumentos por otro, y el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) ha establecido que su prioridad es bajar los impuestos a quienes tienen patrimonio y subir los servicios a quienes son usuarios, en este caso, de las guarderías"."Es una barbaridad, una declaración sin complejos de las prioridades de las derechas que gobiernan en Andalucía", ha lamentado Maíllo, que ha apuntado que, en política presupuestaria, con medidas así, el Gobierno andaluz "nos da una idea de por dónde sacan la patita".Adelante Andalucía ha mostrado su "absoluto rechazo" a que se suba el precio de estas plazas y, de hecho, ha urgido tramitar "por urgencia" la gratuidad de las escuelas de cero a tres años.Para Maíllo, "ahí debe estar la prioridad del Gobierno y no este discurso impostor del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, diciendo que para conseguir la gratuidad en un futuro hay que subir los precios en el presente". Entiende que esto es "una tomadura de pelo que, además, no se asienta en ninguna base presupuestaria ni social".EL INFORME DE SAVE DE CHILDREN, "DEMOLEDOR"De otro lado, ha considerado "demoledor" el informe que ha presentado Save the Children relativo a la Renta Mínima de Inserción y Pobreza Infantil en Andalucía, donde denuncia que, después de un año y tres meses de la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción (RMI) por parte de la Junta, esta prestación "solo llega al 4 por ciento de los niños andaluces que viven en pobreza severa en Andalucía".Maíllo ha avisado de que este tipo de "negligencia" por parte de las administraciones "genera desconfianza y deterioro de las instituciones", a la par que ha censurado la "incapacidad" del Gobierno andaluz para resolver asuntos que son "de profunda precariedad y de extrema pobreza en Andalucía", que además refleja "un divorcio entre lo que ha sido propaganda institucional y la ejecución real de las políticas".Ante este informe, la confluencia reclama medidas de carácter prioritario para ejecutar la RMI, mientras que espera que la Comisión Permanente no Legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía que se va a debatir en el Pleno "tenga voluntad de cumplir las políticas de protección de la infancia reales".--EUROPA PRESS--