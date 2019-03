Sevilla.- Adelante aumentará "fondos para políticas sociales" y elimin

Adelante Sevilla ha afirmado que "se compromete a aumentar los fondos públicos para políticas sociales" y a "eliminar trabas burocráticas a las entidades que trabajan por la inclusión".La candidata a la alcaldía de Adelante Sevilla, Susana Serrano, y la número 4 de la lista, Eva Oliva, han mantenido una reunión con responsables de la Fundación Atenea de Sevilla, entidad que, desde su sede en el Polígono de Sur, centra sus esfuerzos y proyectos "en intentar apoyar a prostitutas, personas sin hogar o jóvenes en riesgo de exclusión social para encontrar alternativas a su actual realidad".Este encuentro ha tenido como objetivo integrar propuestas de la Fundación Atenea en el programa de gobierno que, de forma colaborativa y participativa, está realizando Adelante Sevilla gracias a las propuestas de diferentes organizaciones sociales, según ha explicado en un comunicado la formación política."Las políticas sociales han brillado por su ausencia en el mandato de Juan Espadas, no solo los barrios de Sevilla siguen encabezando los ránkings de pobreza de todo el Estado, sino que los servicios sociales se encuentran totalmente colapsados", han criticado desde Adelante Sevilla.Por ello, Susana Serrano ha subrayado el compromiso del proyecto de confluencia que promueven Podemos, IU, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana por "incrementar los fondos destinados a políticas sociales efectivas y realistas, eliminar trabas burocráticas para las organizaciones sociales que trabajan en el tercer sector, y aplicar cláusulas sociales para que las licitaciones municipales no solo primen las ofertas más baratas"."Delegar políticas sociales a empresas con ánimo de lucro no sólo es injusto, sino que está demostrado que le sale caro a las arcas municipales y supone una peor gestión", ha explicado Serrano.Por ello, "se necesita apostar por otros modelos de intervención que pongan en el centro a las personas y que impulsen políticas efectivas contra la feminización de la pobreza", ha manifestado Susana Serrano, que ha destacado "la encomiable labor que desde entidades como Atenea se realiza en los barrios de Sevilla para cubrir las graves deficiencias del Ayuntamiento en esta materia".Igualmente, Serrano y Oliva han apuntado "la necesidad de avanzar en políticas que no criminalicen a las mujeres que ejercen la prostitución, sino a quienes se benefician con este negocio y explotan sexualmente a las mujeres".Además, han reclamado más apoyo a las personas sin hogar, así como "la desconcentración de los recursos municipales dirigidos a este colectivo, ya que actualmente la mayoría de éstos se localizan en el Distrito Macarena".Por otro lado, Serrano y Oliva han manifestado "la necesidad de ampliar el modelo de intervención social del Ayuntamiento, dejando atrás su concepción meramente asistencial, con el objetivo de empoderar a las personas que más lo necesitan y contar con su participación en todo el proceso"."No solo es fundamental la labor de organizaciones como la Fundación Atenea o el resto de entidades que integran la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, sino escuchar sus reivindicaciones y demandas porque su trabajo en la calle nos ofrece una perfecta radiografía de la realidad de nuestros barrios", han concluido desde Adelante Sevilla.--EUROPA PRESS--