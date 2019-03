Sevilla.- 26M.- Adelante aprueba su programa con más de 1.000 medidas

Adelante Sevilla ha aprobado este sábado en asamblea el programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones municipales del próximo 26 de mayo.Un documento que, bajo el lema '#ImaginemosSevilla', engloba más de un millar de medidas para "transformar la ciudad" que se han elaborado "de manera colectiva, a través de la web de la confluencia y de las distintas reuniones sectoriales y territoriales mantenidas en los últimos meses con medio centenar de asociaciones y entidades de distinta índole", ha explicado Adelante Sevilla en un comunicado.En concreto, el proceso de elaboración programática impulsado por la candidatura unitaria promovida por Podemos, Izquierda Unida, Participa Sevilla, Equo, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Alternativa Republicana, se ha saldado con más de 200 aportaciones 'on-line', entre iniciativas y enmiendas presentadas al borrador."Y a ellas se suman las 800 propuestas que han salido de los grupos de trabajo temáticos habilitados para este cometido y que son fruto del análisis compartido sobre los problemas concretos de la realidad social", ha precisado Adelante Sevilla.La candidata de Adelante Sevilla a la Alcaldía, Susana Serrano (Podemos), ha explicado que "en total se han elaborado más de 1.000 medidas, en coordinación con la sociedad civil y distintos movimiento sociales". "Un programa, participado y debatido ampliamente, con el que proponemos poner en el centro de nuestra acción política los intereses del conjunto de la ciudadanía, en especial los de esa ciudad olvidada por el gobierno del PSOE, con el fin de lograr una Sevilla para todos", ha señalado Serrano."Tras la ratificación de la candidatura de Adelante Sevilla el pasado 15 de marzo, este sábado se da otro paso importante con la aprobación del programa de gobierno para construir esa ciudad habitable, sostenible y feminista que queremos, y para lograr un Ayuntamiento comprometido con la igualdad real, la transparencia y la participación ciudadana, que acabe de una vez con el abandono que arrastran nuestros barrios", ha apuntado Serrano.Por su parte, el candidato número 2 de la confluencia electoral de izquierdas, Daniel González Rojas (IU), ha precisado que el de Adelante Sevilla es "un proyecto que mira al futuro de frente, con ambición y valentía, para ganar el Ayuntamiento y avanzar hacia un nuevo modelo productivo, que genere empleo de calidad y que apueste por un turismo responsable y respetuoso con nuestro medio ambiente". "Y lo vamos a llevar a la práctica de la mano de toda esa gente que tiene hambre de cambio y que no se resigna", ha apostillado.Al hilo de esto, González Rojas ha dado las gracias a los distintos colectivos, entidades sociales y personas que han aportado sus "conocimientos y luchas" a lo largo de este proceso con el objetivo de "hacer de Sevilla una ciudad cercana y accesible, donde se garantice el derecho a una vivienda, con servicios de calidad, que defienda lo público y que cuide de sus trabajadores".De su lado, el candidato número 6, Esteban de Manuel (Equo), ha ahondado en la idea de que "Adelante Sevilla es la única garantía para avanzar hacia una ciudad verde y con aire limpio, que haga frente, desde lo local, al cambio climático con propuestas concretas y viables".Desde Adelante Sevilla han insistido en que "no partimos de cero, ya que contamos con la experiencia de los últimos años" y, al mismo tiempo, han puesto en valor "un ejemplar proceso de participación ciudadana que demuestra que tenemos una alternativa real y creíble de gobierno para la mayoría".Finalmente, Adelante Sevilla ha subrayado que, si bien este sábado se culmina una etapa, "no salimos de esta asamblea con un documento cerrado", pues "nuestro programa es el resultado de un proceso vivo de escucha y contacto permanente con la sociedad sevillana". Por último, han asegurado que "desde la confluencia se tiene claro lo que se va a hacer al día siguiente de ganar el Gobierno de la ciudad".--EUROPA PRESS--