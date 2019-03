Sevilla.- 26M.- Adelante aboga por "sacar a Sevilla del ranking de ciu

La confluencia electoral de izquierdas Adelante Sevilla, encabezada por Podemos e IU, se ha comprometido este jueves a acabar con el "abandono institucional" que sufren los barrios de la ciudad y a impulsar las políticas necesarias para hacer frente a los graves problemas de paro, exclusión y seguridad que éstos arrastran.La candidata de Adelante Sevilla a la Alcaldía, Susana Serrano, ha hecho este anuncio tras realizar, junto a otros integrantes de la lista de la confluencia, como Daniel González Rojas, Eva Oliva y José Antonio Martínez, una visita a Tres Barrios-Amate, donde se ha reunido con diferentes entidades y ha constatado el aumento de las desigualdades y de la pobreza en la zona.En este encuentro, los responsables de la Asociación de Vecinos Tres Barrios Amate han expuesto a Adelante Sevilla su malestar por el "olvido" al que el gobierno de Juan Espadas (PSOE) viene relegando a esta zona de la capital desde el inicio del mandato y, al mismo tiempo, han reclamado políticas sociales y servicios públicos dignos para revertir esta "lamentable situación".A tal efecto, recordemos que el informe de Indicadores Urbanos emitido en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaba que Sevilla cuenta con cinco de los 15 barrios más pobres de España, copando el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate y Colores/Entreparques tres de los cinco primeros puestos del ranking de barrios con menor renta media de todo el país, según dicho informe recogido por Europa Press.Así, según ha denunciado Susana Serrano, estos cuatro años de gobierno del PSOE han sido "una continuidad total del anterior mandato de Zoido". Tal es así que "las diferencias entre las dos Sevilla, la del turismo y la de los barrios olvidados, no sólo no han disminuido, sino que se han incrementado"."RIDÍCULAS PARTIDAS"Por su parte, el candidato Daniel González Rojas ha dejado claro que Adelante Sevilla "no sólo incrementará notablemente las ridículas partidas que el PSOE destina ahora a combatir la emergencia y la exclusión social en las zonas con más necesidades de la ciudad, sino que garantizará el cumplimiento de todas las actuaciones que se aprueben en los territorios".Las altas tasas de desempleo y pobreza que asolan a Tres Barrios Amate, la proliferación de narcopisos y problemas de seguridad, la ínfima calidad de las viviendas sociales y la falta de dotaciones e infraestructuras municipales han sido las principales quejas que los vecinos han trasladado a los candidatos de Adelante Sevilla."Ni siquiera cuentan con un centro cívico, un espacio fundamental para la cohesión social y la convivencia en cada barrio", han advertido Serrano y González Rojas, quienes han dejado claro que uno de los objetivos clave que la confluencia se marcará cuando gobierne será que Sevilla deje de encabezar cuanto antes el ranking de barrios más pobres del país.El mal estado de los parques y jardines de Tres Barrios es otro ejemplo ilustrativo, según Adelante Sevilla, del distinto trato que el gobierno de Espadas ofrece a los barrios de esta ciudad, que "sigue funcionando a dos velocidades". "No hay más que ver la limpieza en unas zonas y otras para comprobar las profundas desigualdades existentes en la capital", han concluido los candidatos.