La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha iniciado este lunes la causa que juzga a un joven onubense de 30 años, que responde a las iniciales J.L.V.G., acusado de atropellar de gravedad a dos jóvenes junto a una discoteca de la zona de Carretera Amarilla de la ciudad de Sevilla en noviembre de 2015. En la vista oral, el acusado ha asegurado que "estaba muy nervioso" porque huía porque "le iban a matar" y que "no atropelló a nadie" si bien ha apuntado que en su escapada puede "haber rozado a alguien".En la vista oral, el acusado ha señalado que la noche de autos vino con un par de amigos desde Huelva a Sevilla conduciendo el coche de su madre, quien está encausada como responsable civil subsidiaria, para asistir a un concierto en la discoteca New Theatre, ubicado entonces en el Polígono Industrial de Carretera Amarilla, y que, tras 20 minutos dentro del recinto, un chico de un grupo que estaba en otro reservado "le empujó y le tiró la copa" y que no quiso entrar en una pelea "porque el chico estaba muy pasado".Asimismo, el acusado ha indicado que, posteriormente, miembros del otro grupo le increparon a él y a sus amigos "varias veces" y que en un momento dado le "empujaron" cuando fue al cuarto de baño, si bien ha señalado que no quiso "responder" a esta provocación.De igual modo, ha declarado que, tras esto, salió con su grupo de amigos a un puesto de hamburguesas cercano a la discoteca para comer algo y que allí se encontraba el otro grupo que volvió a increparles y que, a consecuencia de ello, un amigo suyo se encaró con un miembro de ese grupo. A continuación, ha relatado que el grupo rival arrinconó a su amigo y "cayeron todos a pegarle" y que vio como uno "sacaba una navaja" y otro "sacaba una palanqueta de metal" y se dirigía hacia él, por lo que ha manifestado que ante el "temor" de que le fueran "a matar" se montó en el coche y huyó.Con todo, J.L.V.G. ha señalado que con el coche, al que se montó tras haber reconocido que bebió "cuatro o cinco copas", dio varias vueltas porque "no conocía la zona" y había gente que le "perseguía" y que en ese transcurso de tiempo se encontró un grupo de gente "pero aminoró la velocidad" y le "abrieron" paso. De esta manera, ha negado que atropellara a nadie ni que tuviera intención de hacerlo.El acusado, que ingresó en prisión preventiva por orden del Juzgado de Guardia, ha reconocido que tras salir de la cárcel está trabajando en un bar "para ahorrar" y así hacer frente a la reparación del daño ocasionado.De otra parte, ha testificado un oficial del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional quien ha señalado que para la redacción del atestado del suceso tomó declaración al acusado, a las víctimas, así como a otra personas ajenas a los grupos que se enfrentaron en el exterior de la discoteca. En concreto, ha ratificado su informe en el que recalca la existencia de un vídeo de la noche de autos y que testigos "ajenos al grupo de Huelva y al grupo de Sevilla que se enfrentaron" aseguraron que el acusado aceleró su coche y "embistió a dos personas, volteando a una de ellas".La Fiscalía pide para el acusado 19 años de prisión por dos delitos de asesinato en grado de tentativa y por un delito de conducción temeraria. Además, solicita la retirada de carnet de conducir durante cinco años y el pago de una multa diaria de doce euros durante 20 meses."SE HABÍAN CITADO PREVIAMENTE"Los hechos que se encausan sucedieron en la salida de la referida discoteca donde dos grupos de jóvenes, uno de ellos procedentes de Huelva, se habían citado previamente para pelearse entre ellos, según informó la Policía en un comunicado.La reyerta se inició en plena calle tras finalizar un concierto que se había celebrado en la discoteca, cuando jóvenes de ambos grupos se golpeaban mutuamente con puñetazos y patadas.Durante un momento de la pelea, uno de los integrantes del grupo juvenil procedente de Huelva se montó en su vehículo, un coche de gran cilindrada, y arremetió contra el grupo rival, llegando a alcanzar a dos de sus integrantes, quienes salieron despedidos por el impacto.MÚLTIPLES FRACTURASTras el atropello, el joven huyó del lugar en dirección a Huelva, donde fue interceptado en la entrada de la ciudad por agentes de la Policía Nacional, que establecieron un dispositivo que permitió la detención de este joven y la intervención del vehículo con el que había cometido los hechos en Sevilla.Por su parte, los dos jóvenes atropellados fueron trasladados al hospital tras sufrir heridas graves, llegando uno de ellos a quedar ingresado a causa de las múltiples fracturas que presentaba en ambas piernas.El joven detenido fue localizado gracias a la colaboración de ciudadanos que aportaron los datos necesarios para identificar al vehículo con el que se cometió el atropello.--EUROPA PRESS--