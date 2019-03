Sevilla.-Tribunales.-El asaltante fallecido en Utrera les dijo a sus f

La vista oral que juzga a cuatro personas por asaltar el chalet de un policía local de Sevilla y a éste último por lesionar a los anteriores ha comenzado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla con la declaración de los cinco acusados, en el que uno de los presuntos asaltantes, Raúl P.R., ha declarado que se acercaron a la vivienda del policía local a iniciativa suya para "cobrar una deuda" que tenía "con un marroquí llamado Karim" que le había dicho que la podía cobrar en casa del policía local, Casimiro V.M., donde tenía "una 'guardería' de hachís".En su declaración, Raúl P.R. ha indicado que la noche de autos estaba con sus dos hermanos Iván P.R. y Esmeraldo F.R. y su sobrino Julio R.F con quienes había ido a cenar y estaba "tomando copas" y que sobre las 3,00 horas, antes de ir a otro local para seguir consumiendo alcohol, condujo la furgoneta en la que viajaban los cuatro a la casa de Casimiro V.M., situada en una urbanización a las afueras de Dos Hermanas, "para cobrar unos 15.000 euros" que le había dejado a deber el referido Karim por la venta de dos motores fuera borda y que al estar en Marruecos le había dicho que Casimiro, al que "ya lo conocía a través de Karim", le pagaría.En ese sentido, ha señalado que aparcó la furgoneta a 20 metros de la parcela de Casimiro, del que ha reconocido "sabía que era policía local", y que entró en la parcela con la autorización del propio Casimiro, para luego encontrarse con él en el salón de la vivienda para reclamarle "el pago de la deuda de Karim".Tras solicitarle el pago de la deuda, Raúl P.R. ha relatado que Casimiro le respondió que "a él no le tenía que pagar" a lo que le contestó que le había dicho Karim que "el alijo que tenía en ese chalet no lo podía tocar". A continuación, tal y como ha declarado este acusado de asaltar el referido chalet, Casimiro "enmudeció" y se volvió "enloquecido, seguramente por la codicia de querer quedarse con algo que no era suyo" y le profirió "un puñetazo" que inició una pelea entre ambos.Raúl P.R. ha indicado que, en la pelea, Casimiro V.M. "le mordió en la nariz" e "intentó asfixiarle" y que le soltó cuando apareció su hermano Iván P.R. y su sobrino Julio F.R. y que luego emprendieron la huída rumbo a la furgoneta y que durante la escapada "Casimiro nos persiguió y nos disparo y que cuando entré en el vehículo y vi que mi sobrino Julio estaba herido y gritando 'Me muero', Casimiro le dijo 'Eso es lo que yo quiero, que te mueras hijo de puta'". Seguidamente, ha declarado que el policía local le "encañonó por la espalda" y que se "hizo el muerto" para evitar que le disparasen.Asimismo, ha declarado que condujo la furgoneta con Iván y Julio "porque no vi a dónde fue Esmeraldo" en dirección al Hospital de Virgen de Valme de Sevilla capital hasta que en la barriada de Dos Hermanas de 'Las Portadas' fueron interceptados y detenidos por la Policía. Preguntado por la Fiscalía y la acusación particular --ejercida por los representantes legales de Casimiro y su esposa-- sobre porque en la instrucción de la causa no comentó nada sobre la existencia de Karim y de que le habían encañonado por la espalda ha apuntado que "hasta que no han pasado ciertos años no he podido asimilar los hechos". Además, ha recalcado que a raíz de las heridas sufridas en la nariz le tuvieron que operar y que le ha causado problemas estéticos que han supuesto "un trastorno al cien por cien en su vida laboral" al trabajar de cara al público."VI COMO SACABAN ALGO DE CASA DE CASIMIRO"De otra parte, han declarado Iván P.R. y Julio R.F. quienes han señalado que no conocían a Casimiro y que Raúl P.R. les llevó a la parcela con la única indicación "de que tenía que ver a un hombre". Así, ambos han indicado que Raúl accedió al chalet y que ellos salieron de la furgoneta "para fumar un cigarro" y que tras "escuchar los gritos de auxilio de Raúl", ellos accedieron al interior de la vivienda donde vieron a "Casimiro encima de Raúl" a quien "soltó" cuando vio a Iván y Julio. Durante ese instante, Julio ha reconocido que cogió "un portátil o una 'tablet' de una mesa" con ánimo de "intimidar" a Casimiro para que soltara a su tío.Ambos han indicado que tras esto emprendieron la huída hacia la furgoneta y que cuando salieron fuera de la finca, Casimiro les seguía "y abrió fuego", con tiros "continuados y a bocajarro" en palabras de Julio R.F. quien ha reconocido que recibió tres disparos, uno en el costado, uno en la barriga que le afectó "los intestinos" y uno en el codo, y que todo ello le ha dejado graves secuelas ya que, actualmente, no puede andar correctamente "sin prótesis". De su lado, Iván P.R. ha declarado que recibió un disparo en la espalda.Por otra parte, Esmeraldo F.R. ha asegurado que nunca entró en la parcela y que cuando vio huir a sus familiares y a Casimiro disparando salió corriendo para esconderse "en un barranquillo a 30 metros de la parcela" y que durante su huída recibió un disparo en la mano. Así, ha indicado que, minutos después de irse los otros acusados de asaltar el chalet, "llegó otra furgoneta en la que salieron dos siluetas y vi como sacaban algo envuelto en una sábana del chalet"."RECURRÍ AL INSTRUMENTO MÁS PODEROSO PARA SALVAR MI VIDA"Finalmente, ha declarado Casimiro V.M. quien ha indicado que, en la noche de los hechos, sobre las 3,00 horas su esposa le despertó señalando que había escuchado un ruido y por ello salió a comprobar de qué se trataba. Así, ha relatado que cuando accedió al salón le asaltaron dos individuos con máscaras que le agredieron "brutalmente" y que uno de ellos le mordió en la mano y que para que lo soltara "le mordió en la cara" y, que instantes después, se acercó un tercer individuo "con una escopeta" y que se empezaron a escuchar "gritos de 'mátalo, mátalo'".Tras esto, Casimiro ha reconocido que logró zafarse y que se introdujo en su habitación en busca de su arma reglamentaria ya que era "el instrumento más poderoso para salvar mi vida que tenía"Igualmente, ha apuntado que tras salir al pasillo, "volvieron" a agredirle uno de los individuos, y que tras esto, pudo salir al exterior de la vivienda donde vio justo en frente de ésta una furgoneta introducida dentro de la parcela y "tras disparar al aire y gritar 'alto soy policía'" disparó "con una mano, ya que la otra estaba inutilizada por el mordisco, y sin práctica de hacer disparos a oscuras" a la parte baja de la furgoneta, de la cual ha apuntado que no tenía constancia de que hubiera nadie en ella, con el fin de "inutilizarla".Posteriormente, ha indicado que la furgoneta dio marcha atrás y que se "estampó" con un muro y que, tras esto, tuvo una confrontación mediante disparos con un individuo, que se encontraba junto al vehículo, y que le había disparado inicialmente "con una escopeta".Con todo, ha señalado que volvió al interior ante los "gritos" de su mujer y que "perdió el conocimiento", y que cuando despertó "llamó al 112" y a sus "compañeros" de la Policía Local de Sevilla. Además, ha señalado que durante el incidente "temió por su vida" y que tanto él como su mujer continúan "con secuelas psicológicas" y que le han concedido la "incapacidad absoluta" por las heridas de la mano.Cabe apuntar que el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, pide para Iván P.R. y a Julio R.F. tres años por un delito de robo con violencia e intimidación, así como cinco años por el mismo delito a Raúl P.R. y a Esmeraldo F.R. Asimismo, solicita para Casimiro V.M. una pena de 20 años por cuatro delitos de lesiones.--EUROPA PRESS--