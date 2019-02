Abogados y procuradores de Huelvan explican la situación de los juzgad

El Colegio de Abogados de Huelva y el de Procuradores de esta provincia han denunciado este jueves la "caótica" situación de los juzgados de Ayamonte y a cuyas puertas han convocado una concentración el 22 de febrero.En un comunicado, han destacado que la carga de trabajo "llega a ser superior al 90 por ciento que la media de los juzgados de la capital y donde algunos casos tardan hasta dos años de retraso para el señalamiento o resolución de un juicio".Según ha explicado el vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, la situación es "insostenible y caótica" con un "retraso endémico" en los procedimientos y así ha pedido "de forma inmediata soluciones".Vergel ha anunciado una concentración frente a los juzgados de Ayamonte que se celebrará el día 22 a las 12,00 horas y a la que se invitará a todos los actores del mundo judicial para rechazar esta situación y protestar de forma "serena pero enérgica". También pedirá una reunión a la nueva delegada de Justicia en Huelva, María Ángeles Muriel.La situación de Ayamonte, a su juicio, pasa por "crear nuevos órganos judiciales, entre uno y dos nuevos, y dotarlos de los suficientes recursos en cuanto a funcionarios". Además, sería necesario "dividir las jurisdicciones ya que los cinco juzgados llevan casos tanto penales como civiles, por lo que el colapso estaba anunciado". "El principio constitucional de tutela judicial efectiva no se cumple en Ayamonte", ha aseverado.Además, ha reclamado la delegación de un fiscal en la zona y de un médico forense para que no se tengan que desplazar desde Huelva, lo que también dilata los tiempos.Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Huelva, Inmaculada González, ha hecho hincapié en dos soluciones que se podrían hacer "de forma inmediata con un poco de voluntad", por un lado "acortar el tiempo para cubrir las plazas de funcionarios que se quedan vacantes por traslado o por baja laboral" ya que "se tarda entre dos y tres meses en cubrir estas plazas". Otra medida sería "el aumento de la plantilla para aumentar la ratio de funcionarios para la tramitación tan atascada de los procedimientos".González ha señalado que la situación del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ayamonte, encargado de los casos de violencia de género, tiene una situación "dramática".Ha señalado que el CGPJ está en tramitación para otorgar un juez de apoyo a este juzgado que se encargue en exclusiva de los casos de Violencia de Género, pero eso "no serviría de mucho si no se aumenta el número de funcionarios para que tramiten las causas de este juez", ha recordado.El presidente de la Asociación de Abogados de Ayamonte, Manuel Vázquez, ha ofrecido los datos oficiales acerca de la situación de los juzgados y ha señalado en 2017, ultimo año en el que se han cerrado las estadísticas oficiales, "los juzgados de Ayamonte llevan una media de 3.812 procedimientos y los de Huelva llevan una media de 2.006", por lo que soporta "casi un 90% más de carga de trabajo de media. Además, a lo largo del tiempo, "mientras que en Huelva capital se mantiene el número de procedimientos, en Ayamonte aumenta año tras año".En cuanto a la plantilla, Vázquez ha indicado que en Huelva "tienen una plantilla fija por juzgado de diez funcionarios mínimo, mientras que en los de Ayamonte, con mayor carga de trabajo, su plantilla fija es de siete funcionarios".Cesión de terrenos para la construcción de nuevos juzgadosPor su parte, la procuradora ubicada en Ayamonte Gloria Espina ha señalado que el Ayuntamiento ha cedido recientemente suelo para la construcción de los nuevos juzgados si así las administraciones lo determinan.--EUROPA PRESS--