'Abierto a las diez', de Canal Sur Radio, en directo desde la Delegación de la ONCE este lunes

Canal Sur Radio participará de forma activa con la Semana de la ONCE que se inicia este lunes 1 de abril con la realización de su programa de 'Abierto a las diez', que presentan Julio Muñoz 'El Rancio' y Juan Amodeo, en directo desde la Delegación Territorial de la ONCE en Sevilla.Según ha resaltado la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en un comunicado, esta será una edición especial en la que por primera vez en la historia de Canal Sur un programa de radio se emitirá en directo, abierto al público, con sus presentadores "completamente cegados", con el objeto de conocer y experimentar la realidad sensorial de las personas ciegas.Así pues, de las 22,00 a las 0,00 horas, el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en la capital hispalense acogerá la realización en directo de 'Abierto a las diez', abierto al público hasta completar aforo, con la que Canal Sur Radio arranca una semana dedicada a la ONCE y su labor.Bajo el lema 'Capaz de ser capaces', el programa contará además de con las "habituales píldoras" del monologuista Juan Amodeo ("La Máquina del tiempo") con las actuaciones musicales en directo de la artista sevillana Marta Quintero, que acaba de lanzar 'Fábula', o el prestigioso pianista invidente Víctor Gómez, así como con el grupo de música La Baoband.--EUROPA PRESS--