Concentración en Madrid bajo el lema 'Por una España unida'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el PP, en el Gobierno de la Junta de Andalucía, "ya empieza a incumplir lo pactado en Andalucía con excusas de mal pagador", en referencia a la afirmación del consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior, Elías Bendodo, de que las competencias para la repatriación de inmigrantes recaen en la administración central."La Consejería de Sanidad tiene los pasaportes de 52.000 ilegales y no se los da a la Policía, que los reclama para poder expulsarlos. El cambio no se sostiene sobre la mentira y la ilegalidad", ha asegurado Abascal en un mensaje en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press.Bendodo ha respondido a la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez que, en materia de inmigración, las competencias recaen en el Ejecutivo central, pero sí comparte la necesidad de una política migratoria "ordenada, controlada y solidaria".Vox ha reclamado al Gobierno andaluz que colabore en la repatriación de los 52.000 "inmigrantes ilegales" y que "no oculte datos". Rodríguez ha dicho que su formación no es "indiferente al dolor humano" pero que hay que acabar con los "mal llamados rescates" y paliar el "efecto llamada". Ha apostado por una inmigración "regulada y deseada", privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma y primando las necesidades sobre la economía y la capacidad de integración.