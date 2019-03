'A pesar de todo', una película que busca mostrar la fuerza de la mujer sin dejar de divertir

Málaga.- Festival.- 'A pesar de todo', una película que busca mostrar

Gabriela Tagliavini ha presentado este sábado su nueva película, 'A pesar de todo', un filme cuyo único paso por salas se producirá en el Festival de Málaga Cine en español antes de ser estrenada a través de la plataforma digital Netflix. Junto a la directora argentina, han estado presentes las cuatro actrices protagonistas, Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Macarena García y Belén Cuesta.Sara (Blanca Suárez), Lucía (Macarena García), Sofía (Amaia Salamanca) y Claudia, interpretada por Belén Cuesta, son cuatro hermanas con estilos de vida y personalidades muy diferentes, pero que tras la muerte de su madre deben reencontrarse y volver conocerse, lo que desencadena en una comedia de enredo donde el mensaje, en palabras de su directora, es que si las mujeres se unen son más fuertes.La película cuenta con un tono similar al de las comedias británicas, un filme "que no es ambicioso pero que busca sacar una sonrisa y cuenta con un gran reparto", según ha comentado en rueda de prensa la productora de la misma. Se trata de una apuesta sencilla, amable y que busca la conquista del público a través del entretenimiento.Tagliavini se ha mostrado muy contenta de poder mostrar su última película en el Festival y ha afirmado que las películas españolas siempre han sido una referencia para ella. "Crecí viendo las películas de Almodóvar, por lo que 'A pesa de todo', además de influencias británicas, tiene tintes españoles", ha dicho.Además del reparto, la directora ha asegurado que para ella "el lugar donde se graba también es un personaje", por lo que Madrid, ciudad donde se desarrolla la trama, tiene un peso importante a lo largo de los 75 minutos de metraje. "Busqué lugares que me gustaran y luego intenté introducirlos en el guion. Me encanta Madrid e intenté reflejarlo en la pantalla", ha asegurado Tagliavini.Las cuatro actrices españolas han querido destacar lo "sencillo" que ha sido trabajar con la directora en este proyecto y con sus compañeras. "Todas hemos sentido que éramos dueñas del personaje, Gabi (Tagliavini) nos ha dado libertad y eso se traslada a la pantalla. Nos ha hecho que lo disfrutemos más", ha afirmado García. Suárez, por su parte, ha asegurado que "es precioso y de agradecer trabajar con alguien que siempre tiene una sonrisa para ti", en referencia a la directora argentina.Otro punto en el que han coincidido tanto las protagonistas como el equipo técnico es en la importancia que tiene en la película que la historia gire en torno a papeles únicamente femeninos, donde los hombres que aparecen en el filme pasan a un plano secundario. Ésta fue una de las razones por las que Netflix apostó por el título.Tagliavini ha asegurado que el proceso creativo de este largometraje no ha diferido de cualquiera de sus anteriores siete, sin embargo sí que ha asegurado que está "segura" que gracias a la plataforma digital será "el que más espectadores tenga, pues cuando se estrene llegará a más de 200 países".--EUROPA PRESS--