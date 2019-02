Sevilla.- A Contramano teme la "eliminación" del carril bici de la ave

La Asociación "A Contramano" ha expresado este jueves públicamente su "sorpresa" por el hecho de no haber sido consultada desde el Ayuntamiento de Sevilla acerca de los proyectos de reurbanización de la avenida de la Cruz Roja, que podrían dar lugar a "la eliminación" del carril-bici en dicha avenida."No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se trata de eliminar el carril-bici de la avenida de la Cruz Roja. Ya en el verano de 2014, el gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido planteó una reurbanización de la avenida que suponía la eliminación del carril-bici, a instancias de unas asociaciones de comerciantes que culpaban a dicha infraestructura de la falta de aparcamientos de la zona. Más de 4.500 firmas fueron recogidas en dicha ocasión contra la eliminación del carril-bici, y el proyecto finalmente no se llevó a cabo", recuerda el colectivo.En ese sentido, la organización de ciclistas expone que el nuevo planteamiento de reurbanización de la avenida "no augura nada bueno para el carril-bici de la avenida de la Cruz Roja". "En contra de lo que Espadas parece opinar, se trata de un carril-bici normal de 2,5 metros de anchura, bastante inferior a la calzada que oscila entre 3,5 y 4 metros de anchura, ubicado sobre una antigua banda de aparcamientos, que no ha eliminado espacio ni de calzada ni de acerado y que tiene miles de usuarios cada día", defiende."Esperamos que el alcalde de Sevilla corrija sus desafortunadas declaraciones y que su delegado de Urbanismo plantee el asunto ante la Comisión Cívica de la Bicicleta, como parte esencial del mecanismo de consultas previas a cualquier decisión, pues el carril-bici de la avenida de la Cruz Roja es una pieza esencial de la red de vías ciclistas de Sevilla y no un asunto meramente local, y como tal debe ser tratado y debatido", agrega la organización de ciclistas.--EUROPA PRESS--