Antonio Ramírez de Arellano

El PSOE-A ha advertido este martes de que Ciudadanos (Cs) no logrará "engañar" de nuevo a los españoles de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, porque ya sabemos que es un partido que está "preparado y dispuesto a pactar con la ultraderecha" de Vox.En rueda de prensa, el delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, se ha pronunciado así en relación con la decisión adoptada por la Ejecutiva nacional de Cs de no pactar con el PSOE tras las próximas elecciones generales.Para Ramírez de Arellano, resulta "sorprendente" que un partido nuevo y que se declara de centro considere que la formación que se merece un "cordón sanitario" es el PSOE, que es un partido de gobierno, un ejemplo de las políticas socialdemócratas en nuestro país y que ha sido decisivo durante las cuatro décadas más brillantes de la historia de España.Ha indicado que Ciudadanos está diciendo de manera implícita que "abraza a Vox" y que no tiene problema en formar gobierno con una "ultraderecha populista, heredera del franquismo".Ha recordado que el Cs se apresuró a rechazar al PSOE-A en Andalucía de cara a las elecciones del pasado 2 de diciembre, utilizando como excusa que llevaba varias décadas gobernando y, en cambio, no sabemos qué excusa concretan tienen para rechazar al PSOE a nivel nacional.Ramírez de Arellano ha agregado que a Cs además "no le tembló el pulso ni un segundo para admitir que la ultraderecha apoyase su gobierno" con el PP-A en Andalucía."Esta vez no van a engañar a los ciudadanos, ya los engañaron una vez y ahora ya sabemos que Cs es un partido que está preparado y dispuesto para pactar con la ultraderecha", ha indicado el dirigente socialista, quien ha apuntado la posibilidad de que haya incluso una "conexión ideológica" de Cs con Vox, porque lo normal es que un partido de centro nunca pacte con un partido extremista.--EUROPA PRESS--