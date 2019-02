Vivienda, servicios públicos, empleo y medio ambiente serán los ejes de Podemos para las municipales

Favio Galán, Rosa Ramada, Alejandro Serrato, Reme Leiva y Raúl Cordero

La vivienda, los servicios públicos, el empleo y el medio ambiente serán los ejes de Podemos en la provincia de Málaga de cara a las elecciones municipales. Asimismo, el partido iniciará otro proceso de primarias para Álora, Pizarra, Cuevas del Becerro, Mollina y Marbella.El coordinador provincial y candidato a la alcaldía de Arriate, Alejandro Serrato, ha recordado este jueves en una rueda de prensa junto a la candidata a la Alcaldía de Mijas, Reme Leiva; y la candidata para el Rincón de la Victoria, Rosa María Ramada, que este año el partido se presenta a las elecciones municipales "para transformar la sociedad y vertebrarla".Asimismo, ha realizado una defensa del derecho a la vivienda, la universalidad de los servicios públicos, el desarrollo sostenible, la autonomía local, las libertades y el empleo digno.Serrato ha indicado que en breve se van a abrir otro proceso de primarias en otros cinco municipios --Álora, Cuevas del Becerro, Marbella, Mollina y Pizarra-- que se sumarán a los 14 donde Podemos ya tiene candidatos elegidos.De esta forma, en cuanto a las temáticas del programa, Rosa Ramada ha criticado las privatizaciones que sufren los servicios públicos en muchos municipios de la provincia "en casos esenciales como el abastecimiento de aguas o la ayuda a la dependencia, que han visto reducida su calidad y su propio objetivo, que no es otro que el bienestar de la ciudadanía, y no la rentabilidad de determinadas empresas privadas".Además, la candidata ha exigido que desde los Ayuntamientos se exijan a las administraciones que otros servicios básicos estén bien dotados, como es el caso de la educación o la sanidad. "No se puede permitir, como nos pasa en Rincón de la Victoria, que los niños estén hacinados en aulas prefabricadas junto a las obras del instituto", ha resaltado.Asimismo, Ramada ha destacado la importancia que en el programa de Podemos tendrá la defensa del medio ambiente y se ha lamentado de que todavía hoy haya muchos municipios de la provincia que no depuren sus aguas. El feminismo también ha ocupado un lugar destacado, "algo que debe ser transversal, en todos los ámbitos", ha indicado.Por su parte, la candidata a la alcaldía de Mijas, Reme Leiva, ha destacado la importancia de las políticas de vivienda. "Como sabéis la provincia de Málaga es una de las que tiene el precio del alquiler más caro, desde las instituciones debemos luchar para conseguir planes integrales de vivienda que permita a la gente acceder a este derecho constitucional", ha señalado.En ese sentido, ha hecho hincapié en la creación de parques públicos de pisos para alquiler y en la regulación de los pisos turísticos.En cuanto al empleo, Leiva ha criticado la precariedad que existe en sectores como el de los servicios o la hostelería en lugares como la Costa del Sol, "algo que desde las instituciones más cercanas debemos estar vigilantes para paliarlo". Además, ha apostado por una mayor transparencia en la gestión del empleo público y las contrataciones de las administraciones.--EUROPA PRESS--