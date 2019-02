Díaz critica a Moreno la "respuesta cobarde" a la petición de Vox de l

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, su "respuesta cobarde" ante la petición de Vox en el Parlamento para conocer los "nombres y apellidos" de trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de la comunidad."Un presidente de la Junta de Andalucía no puede mirar para otro lado cuando la extrema derecha quiere meter miedo a esos profesionales que defienden a las mujeres", ha afirmado Díaz durante su intervención en el acto de celebración del Día de Andalucía del PSOE en Antequera (Málaga).En este sentido, Díaz ha aclarado: "confieso que he cometido muchos errores: cuanto más haces, más te equivocas; ahora bien, nunca he sido cobarde, ni en la defensa de Andalucía, ni de las personas más débiles, ni de la igualdad".La líder socialista ha resaltado que "lo que ha pasado en las últimas 48 horas en Andalucía es lo que quieren hacer en España" y ha señalado que Vox "está pidiendo una lista negra" de profesionales, "hombres y mujeres que no han hecho nada inmoral", ha añadido."Primero te quito el miedo y luego te quito los derechos", ha advertido sobre el partido liderado por Santiago Abascal, sobre el que ha señalado que "hoy vendrán por unos, mañana por otros, y si no se les pone freno creerán que el campo es suyo", en referencia a la posición del partido respecto a la inmigración y la igualdad de género.Así, ha resaltado que desde Vox "están amedrentando a hombres y mujeres que lo hacen por vocación". En este sentido ha recordado que "hombres y mujeres tenemos derecho a lo mismo y lo primero que tenemos es derecho a la vida", por lo que ha considerado que "ha bastado un mes para que se quiten la careta".Por estos motivos ha subrayado que "hace falta que desde Andalucía seamos firmes defensores de la herencia" del 28-F, la cual se basa en servicios públicos, democracia y libertad, aspectos que ha valorado como incuestionables."Nos ha tocado vivir un reto histórico: enfrentarnos al fantasma de la derecha que está crispando a los pueblos, al tripartito de derechas. Prefieren su sillón ante quienes mandan verdaderamente en la Junta de Andalucía, los que están en los despachos para quebrar la autonomía", ha manifestado.Al respecto ha señalado que "no hubiese querido que el aire de Bolsonaro y Trump llegara a España". "Somos el gran partido de la autonomía en Andalucía, vamos a ser inflexibles para defender los derechos de los andaluces, desde el Parlamento, desde el municipalismo, desde cada uno de los foros de opinión", ha concluido.