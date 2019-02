Vélez-Málaga organiza un certamen de pintura y dibujo apadrinado por el artista local José Carlos Chica

El municipio malagueño de Vélez-Málaga organiza el I Premio Joven de pintura y dibujo José Carlos Chica, dedicado a la figura del conocido artista veleño, autor de múltiples obras vinculadas con la Semana Santa veleña y de toda Andalucía.La concejala de Educación y Cultura, Cynthia García; el presidente de la Asociación Juvenil Objetivo Pasión, Aitor H. López, y el pintor José Carlos Chica han dado a conocer esta iniciativa centrada en la temática de la Semana Santa veleña y dirigida expresamente a jóvenes matriculados en el año escolar 2018/2019 en centros educativos de Vélez-Málaga, desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato."Es un placer poner en marcha este nuevo proyecto tan vinculado a la cultura de nuestro municipio y con una clara intención de potenciar la creatividad y el talento de los más jóvenes", ha manifestado la edil, quien ha subrayado que el certamen lleva implícito "reconocer como se merece la profesión y trayectoria de un artista local como Chica", además de contribuir a promover y difundir la Semana Santa a los centros escolares.López, por su parte, ha informado de que los interesados en participar pueden presentar sus obras en la secretaría de sus centros hasta el próximo 5 de abril. Se destinarán 850 euros para los autores ganadores, repartidos en un primer premio de 450 euros, un segundo de 250 euros y un tercero de 150 euros. En la página web de Objetivo Pasión están publicadas las bases del concurso con todos los detalles de cómo participar y presentar las obras.Los participantes en el I Premio Joven de pintura y dibujo José Carlos Chica podrán utilizar cualquier técnica de pintura o dibujo, completamente libre a su elección, y los trabajos no pueden superar unas dimensiones que se especifican en las bases, junto a otros requisitos.Las obras finalistas y ganadoras podrán contemplarse en una exposición, aún por determinar fecha y lugar. El trabajo ganador será el elegido para anunciar la próxima edición del certamen.Por su parte, José Carlos Chica ha agradecido al Ayuntamiento el apoyo a esta iniciativa y sus "esfuerzos para fomentar importantes actividades culturales en la ciudad". Ha recordado que Vélez-Málaga "siempre ha sido tierra de grandes artistas a lo largo de su historia y posee un importante patrimonio cultural digno de admirar y potenciar"."Los artistas no solo nacen si no que se también se hacen; por eso quiero animar a todos los estudiantes veleños a participar en este premio, descubrir sus talentos y probar suerte", ha concluido el pintor local.--EUROPA PRESS--