Vélez-Málaga abre el plazo para solicitar los quioscos de helados para la temporada de verano de 2019

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) ha publicado el bando en relación con la normativa de los quioscos destinados a la venta de helados en el municipio así como la apertura del plazo de solicitud de los mismos para la temporada estival 2019.La concejala de Comercio, María Santana, ha informado de que las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 22 de marzo y que se contempla una oferta total de 32 puestos, cuatro de ellos en Vélez-Málaga, 20 en Torre del Mar, cuatro en Caleta de Vélez, dos en Benajarafe, uno en Cajiz y uno en Valle-Niza.Para optar a los quioscos es obligatorio presentar un modelo de impreso de solicitud que los interesados pueden recoger en cualquiera de las Tenencias de Alcaldía del municipio o en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en calle Poeta Joaquín Lobato.También es necesario entregar un certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, para justificar las circunstancias económicas personales y de la unidad familiar, ha indicado la concejala."Aquellas solicitudes que no se redacten en el modelo oficial y que no se presenten dentro del plazo no se tramitarán", ha recalcado, añadiendo que tampoco se concederá autorización cuando alguno de los miembros de la unidad familiar solicitante ya sea titular o concesionario de otra instalación fija o temporal de este tipo.La temporada de apertura de los quioscos está comprendida desde el 1 de abril al 30 de septiembre del presente año y, para solicitar información, los interesados podrán dirigirse a las Tenencias de Alcaldía de Torre del Mar, Caleta de Vélez, Almayate y Chilches, o directamente al Negociado de Servicios Generales, en calle Poeta Joaquín Lobato, 3, segunda planta.--EUROPA PRESS--