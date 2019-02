Np: Nueva Medida Social Del Gobierno De Moreno Ferrer Destinada A Gene

El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha suscrito este miércoles un convenio de colaboración con la Fundación Marcelino Champagnat, impulsada y promovida por la Congregación de los Hermanos Maristas, y la Obra Social "la Caixa", para poner en marcha un programa de intermediación socio-laboral para personas en riesgo de exclusión social.Denominado 'Incorpora', se trata de una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, así como a sensibilizar y concienciar a los empresarios para la contratación de personas en situación de exclusión social, y que garantiza, en un periodo de un año que dura el programa, la contratación de al menos 40 personas.El regidor ha resaltado que "una vez más el actual equipo de Gobierno deja constancia de que avanzamos centrados en dos prioridades como son el crear puestos de trabajo en el municipio y trabajar para las personas, apostando firmemente por los asuntos sociales".Moreno Ferrer ha explicado que, con la firma del acuerdo, "habilitamos un espacio en el edificio de los Servicios Sociales Comunitarios para que personal de la Fundación Marcelino Champagnat pueda atender diariamente los requisitos laborales de nuestros vecinos con mayores necesidades, como pueden ser los jóvenes, los mayores de 45 años, personas con cualquier tipo de discapacidad física o intelectual, inmigrantes o víctimas de violencia de género, entre otros".La técnico de inserción laboral que coordina el programa 'Incorpora' en Vélez-Málaga, Irene Zambudio, ha señalado que se ha habilitado un número de teléfono y un email para que todos los interesados puedan solicitar una cita previa para ser atendidos. "La idea es poder asesorar y acompañar a las personas en la búsqueda de un empleo para su incorporación al mercado laboral en cualquier tipo de empresa", ha explicado.Asimismo, ha añadido que el éxito del programa se basa también "en el trabajo en red con los propios trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios de Vélez-Málaga y el resto de entidades, empresas y fundaciones colaboradoras".El director de oficina CaixaBank en Vélez-Málaga, Francisco García, ha asegurado que uno de los proyectos bandera de la obra social es 'Incorpora', "ya testado en ediciones anteriores, que cuenta con unas nueve asociaciones colaboradoras y que el año pasado consiguió que más de 800 personas encontraran un empleo de calidad; y que no solo forma y acompaña a las personas en la búsqueda de empleo si no que, en muchas ocasiones, forma, ayuda y financia a personas para el autoempleo".Por su parte, Manuel Jorques Bru, hermano superior de la Comunidad Maristas, ha indicado que "el programa persigue sobre todo que las personas desempleadas que se acojan al proyecto no solo encuentren un empleo si no que puedan, además, aprender los conocimientos y las herramientas necesarias para ser más autónomos y estar más preparados a la hora de acceder al mercado laboral."El alcalde ha recordado que esta iniciativa "se suma a tantas otras por las que se trabaja desde el Ayuntamiento en su firme apuesta por las políticas sociales, como son el Plan de Igualdad Municipal, la Comisión Local de Violencia de Género y el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia".También ha señalado "los más de 12,5 millones de euros que el presupuesto municipal destina a asuntos sociales". "Todo ellos nos convierte en una de las ciudades con mayor inversión social de la provincia y que nos ha hecho merecedores de reconocimientos", ha dicho, tales como el premio a la 'Excelencia en Inversión Social' durante dos años consecutivos, nombramiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' por Unicef, distintivo 'Málaga+Social' en la categoría de Comunidad Gitana y el premio Educaciudad.Tanto los representantes de la Fundación Marcelino Champagnat como los de la Obra Social "la Caixa" que asistieron a la firma del convenio mostraron su gratitud al Ayuntamiento y a su alcalde "por apoyar y colaborar en el programa 'Incorpora' y hacer posible el llegar con esta iniciativa a la zona de La Axarquía y ofrecer esta oportunidad laboral a los veleños y veleñas que más lo necesitan".--EUROPA PRESS--