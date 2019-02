UVI24 será la primera 'startup' que reciba el respaldo de 'Day One' de Caixabank en Málaga

Acuerdo de colaboración entre Caixabank y UVI24

El refuerzo a 'startups' se alía con la lucha por el bienestar de los animales de compañía en Málaga mediante un convenio de colaboración de Caixabank, a través del proyecto 'Day One', y la aplicación UVI24 --Urgencias Veterinarias Internacionales 24 horas--. Es la primera empresa emergente en recibir este respaldo de la entidad financiera en la provincia.Esta nueva línea vertical de Caixabank para el apoyo a 'startups' inicia su andadura en Málaga con la empresa tecnológica UVI24, fundada a comienzos de 2016 y que sigue innovando en el ámbito de los animales de compañía con su aplicación gratuita, según ha explicado en una nota de prensa."Se trata de una aplicación para teléfonos móviles que ofrece toda la información necesaria para un viaje tranquilo y seguro junto a las mascotas", ha detallado el CEO y fundador de UVI24, Óscar Echeverría. La plataforma está operativa en 19 provincias españolas y trabaja con más de 40 clínicas veterinarias del país.Echevarría ha precisado que "UVI24 ofrece a todos los amantes de los animales un servicio gratuito, operativo y práctico de información sobre dónde y cómo atender una urgencia veterinaria o asistencia en caso de pérdida de un animal a través de su funcionalidad interna Mascota Perdida".Asimismo ha avanzado que próximamente contará con "un servicio de vídeo-llamada con chat directo para poder contactar inmediatamente con algún veterinario de confianza de los que forman parte del equipo médico veterinario de UVI24".'Day One' de Caixabank es un nuevo concepto que nace para acompañar a las pequeñas y medianas empresas con proyección tecnológica, innovadoras y un alto potencial de crecimiento.El director de 'Day One' en Málaga, Rafael Barrera, ha destacado "el buen desarrollo de un proyecto que ofrece el primer servicio de información sobre dónde atender una urgencia veterinaria en tiempo real"."Además están trabajando en una plataforma de vídeo-llamada con la que poder ver y hablar con cualquier especialista del equipo médico veterinario de UVI24 y desde cualquier lugar, como se viene haciendo últimamente con la medicina humana, sumándolo al de la atención urgente durante las 24 horas del día, y a su servicio de Mascota Perdida", ha explicado.Esta iniciativa malagueña ha cautivado a la filosofía del proyecto 'Day One' de Caixabank, demostrando con este apoyo "la apuesta de la entidad bancaria por la innovación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos con altísimo porcentaje de beneficio social", ha concluido Barrera.--EUROPA PRESS--