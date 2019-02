Urbanismo adjudica trabajos de mejora y reparación de cubiertas de la antigua cárcel por más de 180.000 euros

Antigua cárcel provincial de Málaga en Cruz de Humilladero

La mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha propuesto la adjudicación de diversas actuaciones de reparación y mejora en los diferentes edificios de la antigua cárcel a la empresa Franisa SL por un importe de 186.409,45 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.En concreto, se trata de trabajos de rehabilitación especialmente de las cubiertas que posibilitará que los edificios queden en mejores condiciones, sin alterar su configuración y con el fin de evitar deterioros.Consisten fundamentalmente en limpieza y revisión general de cubiertas; limpieza y desbroce de patios, accesos y foso perimetral, con retirada de materiales y restos; en fachadas, comprobación de carpinterías exteriores, y en el interior respecto a carpinterías y barandillas; demolición de falsos techos en mal estado, así como revestimientos desprendidos o susceptibles de hacerlo; entre otros.Estas obras son previas a las primeras actuaciones ya aprobadas por Urbanismo para desarrollar la iniciativa 'Distrito 6' en la antigua cárcel y que contemplan los trabajos de demolición selectiva de varios cuerpos así como añadidos no originales de cara a preparar el edificio para la primera fase de esta destacada iniciativa.El complejo de la antigua prisión provincial no tiene protección patrimonial, no obstante en el proyecto global se propone realizar una actuación respetuosa, en la línea marcada: respeto a los "invariantes" del "tipo" arquitectónico, al orden interno estructural y al sistema circulatorio y restauración de los espacios internos de mayor identidad, cómo Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía, a la vez que seguiría siendo escenario de rodajes.ACTUACIÓN GLOBAL EN EL EDIFICIOLa actuación arquitectónica global en el edificio se plantea con criterios de sostenibilidad tanto económica como medio ambiental y de eficiencia. Se concibe como un centro flexible, con la idea de que un mismo espacio pueda ser usado con distintos fines incluso a lo largo del mismo día.El complejo edificado no presenta graves problemas de patología y se cuenta con un levantamiento de plano completo, fiable, actualizado y digitalizado, realizado con técnicas innovadoras, ha recordado el Ayuntamiento de Málaga a través de un comunicado.El proyecto global propone una actuación mixta de restauración y rehabilitación de los edificios y elementos originales y valiosos, con una extensión de nueva planta gracias a la actuación, selectiva, de demoliciones, cuyo proyecto concreto va a aprobarse.Por su parte, la nueva planta ocuparía los sectores noreste y noroeste resultantes de la demolición de los pabellones traseros, para implantar espacios de grandes dimensiones, al servicio, sobre todo del cine y audiovisuales y de las artes escénicas.La nueva planta se ubicará de tal manera que no se adueñe de la imagen del complejo; la solución propuesta se acercaría a los 14.500 metros cuadrados construidos y 5.000 metros cuadrados libres.El criterio es que el futuro centro disponga de espacios y tecnología, asociada a la arquitectura o independiente de esta, que permita la producción de la mayor diversidad posible de formas de expresión cultural. Al hablar del programa de espacios y de su implantación existe el convencimiento de que la flexibilidad debe presidir el proyecto y la actuación arquitectónica, cómo valor demostrado en los centros del mismo tipo de mayor éxito.El total de superficie útil se divide en espacios preferentemente para la producción creativa y espacios de servicio para estos --espacios para los creadores--; para la exhibición y representación y otros espacios y servicios para el público --espacios para los ciudadanos--; para formación --espacios para los ciudadanos y creadores-- y espacios internos de administración, servicio, instalaciones, talleres generales, entre otros.PROYECTO 'DISTRITO 6'El pasado mes de diciembre, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentó el proyecto denominado Distrito 6 para convertir la antigua prisión provincial ubicada en el Distrito 6 de Cruz del Humilladero en un centro de creación y producción de expresión cultural multidisciplinar.Carlos Baztán, que ha sido coordinador de relevantes proyectos culturales en España, incluido Matadero de Madrid, forma parte del equipo de trabajo de este proyecto municipal.Con la exposición pública se completó un periodo de trabajo de más de un año para impulsar este proyecto, que parte de un proceso anterior que contó con la participación ciudadana.La ejecución se realizará por fases. Así, en una primera aproximación, la fase inicial contempla un presupuesto de 12 millones de euros, y el coste total del proyecto se estima en 24 millones.Las previsiones sitúan la apertura de la primera fase en 2022 y la finalización del proyecto en 2025. 'Distrito 6' va a ser un centro multidisciplinar, con espacios flexibles de creación, producción, exhibición y experimentación. Espacios compartidos para uso individual y colectivo.En suma, han recordado, un centro abierto a la ciudad con programaciones de actividades para la ciudadanía. La idea es conectar este espacio con otros de producción y creación existentes en la ciudad más específicos, creando sinergias y con un mejor aprovechamiento de lo existente.Este nuevo centro multidisciplinar e interdisciplinar en sintonía con el plan estratégico de Málaga y su apuesta por la cultura, abunda además en la potenciación de nuevas centralidades en la ciudad y potencialmente podrá atender, entre otros, artes visuales, escénicas, cine y audiovisuales, artes aplicadas, literatura, música, arquitectura y diseño, gastronomía y nuevas formas mixtas de expresión creativa.Con ello el Ayuntamiento pretende que el proyecto se incorpore a la actual estrategia cultural de la ciudad, que tiene la visión de Málaga como una ciudad q"ue identifica, da oportunidades, valora e incentiva el talento propio y atrae talento ajeno para producir al servicio del bien común, de la mejora de la capital y su oferta cultural y de la calidad de vida de la ciudadanía y para dar respuesta a los retos de nuestro tiempo".De este modo, el centro tendrá como principal misión ofrecer espacio, tiempo, tecnología, instrumentos y conocimiento y facilitar la relación interdisciplinar y entre creadores de variadas formas de expresión cultural para que produzcan al servicio de la ciudad y del público más amplio y con el fin de que éstos accedan y disfruten, sin barreras, de la cultura actual.--EUROPA PRESS--