UPLB asegura que la Policía Local de Mijas usa el móvil por motivos profesionales y lamenta la falta de medios

El sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLB-A) ha mostrado este viernes su "disconformidad" por la prohibición a los agentes de Mijas de usar el móvil en horas de trabajo por parte de la Jefatura, ya que en la plantilla se usan estos dispositivos por motivos profesionales, para comunicarse o tomar fotografías "ante la falta de medios", ha remarcado.El secretario local de UPLBA-Mijas, José Ignacio Mérida, ha explicado a Europa Press que están "de acuerdo" con la prohibición del teléfono móvil para uso particular "porque entendemos que somos un servicio público", pero no en su totalidad."Lo que no entendemos es que se informe a los ciudadanos dando a entender que hacemos un uso excesivo para temas particulares, cuando es totalmente al revés: el uso excesivo lo hacemos de forma profesional porque no tenemos otros medios para hacerlo", ha resaltado.Por eso, ante esta decisión, tomada por la Jefatura de la Policía Local y anunciada el pasado jueves a través de una nota de prensa por el Ayuntamiento de Mijas, ha lamentado que "ni siquiera se han tenido en cuenta esos detalles, que la propia Jefatura nos manda a través de WhatsApp y nos llama cuando estamos de servicio".Asimismo, ha explicado que "anteriormente teníamos unas tabletas que han desaparecido, que estaban en los coches, con las que se podían realizar fotos", y ha propuesto como alternativa a la prohibición el uso de "teléfonos corporativos, no digamos uno cada uno, sino uno por vehículo"."A nosotros se nos manda desde otros departamentos, como Urbanismo, para hacer, por ejemplo, inspecciones de solares y lo primero que te pone es 'adjuntar fotografía'. Esa fotografía la hacemos con nuestros medios, que son los móviles. No nos dan cámaras y tenemos otros sistemas para realizarlo", ha remarcado.Así, desde el sindicato han explicado también en un comunicado que el uso del móvil está extendido en la plantilla de la Policía Local debido a que "solo cuenta con un canal de transmisiones", por lo que al estar esta línea ocupada deben recurrir a los teléfonos."Incluso en los controles preventivos se suelen pasar las filiaciones vía teléfono", han asegurado en el escrito. Asimismo han explicado que las distintas secciones del Cuerpo cuentan con grupos de WhatsApp donde los mandos y la propia Jefatura informan "de novedades, horas extras, vehículos de interés policial, fotos de personas desaparecidas o buscadas, etcétera".Asimismo, desde el sindicato han detallado que además "es normal" el uso de los teléfonos particulares para la toma de fotografías en la realización de diligencias e informes solicitados por la Jefatura, "usando la tarifa de datos de los propios agentes para enviar fotos, imprimirlas y así ahorrar tiempo". También han lamentado que la única cámara fotográfica con la que cuentan está en Jefatura y "además no funciona"."En UPLBA estamos seguros de que en el 90 por ciento de los casos todos los agentes hacen uso racional y profesional del móvil, sin que por ello el diez por ciento restante haya utilizado el móvil para temas personales de cierta importancia", han resaltado.El Ayuntamiento de Mijas anunció este pasado jueves a través de una nota de prensa esta medida con la que se pretende "mejorar aún más la calidad del servicio" de este cuerpo de seguridad a la ciudadanía, señalaron desde el Consistorio. Desde UPLBA han solicitado una rectificación al considerar que con esto "se ha menoscabado nuestra imagen de cara al ciudadano".--EUROPA PRESS--