Unidas Podemos es la única fuerza que recoge en el programa medidas reales para garantizar las pensiones

Nota Y Fotos Rueda De Prensa Unidas Podemos/Iu

Unidas Podemos ha afirmado que derogará el factor de sostenibilidad de las pensiones "impuesto por el PP en su día y mantenido por el PSOE", establecerá por ley la revalorización de las mismas en función del IPC y "acabará con la brecha del casi el 34 por ciento que existe actualmente".Así lo ha anunciado este jueves la candidata por Málaga de esta formación, Eva García Sempere, que junto a los concejales de IU Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, ha comparecido ante los medios para alertar "de lo pernicioso que será la medida que se aprueba hoy en Europa".Al respecto, ha recordado que la Comisión Europea debate en estos momentos un plan paneuropeo de pensiones privadas e individuales, "que sólo va a contar con la negativa de Podemos e IU".Por ello, Sempere ha calificado la jornada de "día aciago", ya que supondrá "aportar dinero público a manos privadas, "privatizando totalmente el último bastión del Estado Social"."Este plan --ha continuado-- supone dejar de tener garantizada la pensión como hasta ahora, ya que las privadas dependen de factores de mercado y, además, no resuelve los grandes problemas que hay en estos momentos en España".Unidas Podemos ha rechazado "ese trasvase de dinero público", ya que, según ha detallado Sempere, "estos fondos deben ir a garantizar las pensiones públicas y estar acompañados de medidas como las que la coalición electoral lleva en su programa"."Cualquier euro público debe ir a garantizar pensiones públicas y acompañarlo de medidas como derogar el factor de sostenibilidad, cuyo impacto se estima entre el 7 y el 12 por ciento a cobrar", ha señalado.Otras ofertas programáticas es la de recuperar la actualización de las pensiones al IPC, "porque ahora hay personas que lo están pasando muy mal", así como restaurar la edad de jubilación con plenos derechos a los 65 años una vez se haya cotizado 35 años.Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que la ciudad de Málaga cuenta con 80.000 personas mayores de 65 años, lo que supone un 15 por ciento de la población.También ha indicado que se estima que la cifra aumentará hasta un 25 por ciento. "El 80 por ciento de estos mayores son mujeres y 24.000 personas viven solas, siendo los mayores uno de los colectivos que más ha sufrido la crisis", ha lamentado.Pro ello, IU-Málaga para la Gente ha presentado varias iniciativas sobre mayores y la última de ellas en enero de este año y que fue aprobada, "aunque el gobierno local aún no ha la desarrollado".Entre las cuestiones que incluye se encuentra instar a la Junta de Andalucía a construir más centros de día para paliar o como alternativa a la falta de residencia. También que el Ayuntamiento ceda terrenos para facilitar dicha infraestructura."El equipo de gobierno no tiene ni la excusa de confrontación y acusación de discriminación que usaba antes, ya que ahora, en ambas instituciones gobierna el mismo partido", ha concluido.--EUROPA PRESS--