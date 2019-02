Unicaja Banco, patrocinador oficial de la gira 'Vuela Cerca' del grupo Efecto Mariposa

Efecto Mariposa, grupo

Unicaja Banco es el patrocinador oficial de la gira musical 'Vuela Cerca' del grupo Efecto Mariposa. A través de este tour, el dúo recorrerá de marzo a mayo los escenarios de teatros, auditorios y salas emblemáticas de varias ciudades españolas para presentar su último álbum.El patrocinio de esta gira del grupo malagueño Efecto Mariposa se ha materializado a través de la reciente firma de un acuerdo entre Unicaja Banco y Attraction Management, han precisado desde Unicaja Banco a través de un comunicado.La presentación oficial de 'Vuela Cerca' tendrá lugar el próximo lunes, 18 de febrero, a las 12.30 horas, en un acto que se celebrará en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga y en el que los integrantes del grupo, Susana Alva y Frasco Ridgway, ofrecerán un concierto acústico.A través de esta gira, Efecto Mariposa presentará su último álbum, que incluye temas como '¿Qué me está pasando?, 'Fue tan bonito', 'Mágico' o 'Vuela', además de repasar algunos de sus éxitos de siempre como 'Por quererte', 'No me crees' o su versión de 'El Mundo'.Tras su trabajo 'Comienzo' (2014) y un paréntesis de cuatro años, la consolidada banda de pop Efecto Mariposa, que sigue demostrando una extraordinaria capacidad para mantenerse a la vanguardia, regresó a la actualidad musical en 2018 con 'Vuela'.EFECTO MARIPOSA, EXPONENTE DEL POP ESPAÑOLEste dúo, uno de los principales exponentes del pop español, presenta en esta próxima gira su octavo trabajo discográfico y séptimo de estudio, una expresión sin concesiones del deseo de seguir adelante sin bajar los brazos.Con 'Vuela', trabajo producido por Bori Alarcón (ganador de varios Premios Grammy y Premios Ondas con diferentes proyectos en España), Efecto Mariposa quiere seguir sumando éxitos y reconocimientos.Efecto Mariposa grabó su primer álbum en 2001, aunque sus principales éxitos llegaron unos años después con discos como 'Metamorfosis II' (2004) y su versión del clásico 'El mundo', del italiano Jimmy Fontana; 'Complejidad' (2005), con temas como 'No me crees', o '40:04' (2009), con 'Por quererte'. Desde sus inicios, el grupo ha ofrecido más de 800 conciertos.--EUROPA PRESS--