Una profesional del Hospital Costa del Sol, nueva presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna

La responsable de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), María Dolores Martín Escalante, ha sido nombrada recientemente presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi). Después de haber sido vocal por Málaga durante varios años, y ocupar la vicepresidencia cuatro ejercicios, ha pasado a convertirse en máxima responsable de la sociedad a nivel autonómico 2019-2020.Además de su cargo, también se ha renovado parcialmente la junta directiva, entre ellos, la nueva vicepresidenta segunda, María Guil García, y vocales de cuatro de las ocho provincias andaluzas.La nueva presidenta ha explicado que su principal reto es impulsar esta especialidad, "la gran desconocida de las especialidades médicas y que a pesar de que tiene el reconocimiento de los compañeros, la sociedad no nos ve". Los Servicios de Medicina Interna atienden el 20 por ciento de las altas en Andalucía y la que más adultos trata.En este sentido, "es importante destacar el trabajo de los médicos internistas, no sólo por la cantidad, sino también por el trabajo bien hecho, con unos profesionales preocupados por la excelencia en sus actuaciones", ha subrayado.Martín Escalante ha resaltado que este sistema sanitario pide respuestas a los grandes cambios sociales, demográficos y tecnológicos, y esto sólo se puede interpretar como oportunidades. En este sentido, considera que desde la Sademi se puede asesorar y participar activamente junto con las instituciones y, a la vez, acreditar formalmente las competencias que se están desarrollando.Otra línea de trabajo que plantea es ofrecer una respuesta adecuada en cuanto a la formación. En este sentido, pretende acercar la Sociedad Andaluza a los propios socios para que puedan conocer qué y cuánto les puede ofrecer y favorecer la relación entre los distintos especialistas andaluces de forma que se conozca el gran capital humano que existe en Andalucía "buscando, desde luego, nuevas fórmulas que mejore esta comunicación y que enriquezcan"."Es muy importante seguir el camino abierto hacia los residentes en la reunión de otoño y hacer crecer la Escuela de Residentes de Sademi", ha agregado, al tiempo que ha considerado esta nueva andadura "un proyecto ilusionante para lo que me gustaría contar con el apoyo de todos para llevarlo a cabo de la manera más eficaz". "Es una enorme responsabilidad personal y también una gran satisfacción, ha apostillado.María Dolores Martín Escalante nació en Cañete la Real (Málaga). Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, realizó su residencia de Medicina Interna en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y es Doctora en Medicina por la Universidad de Córdoba. Comenzó a trabajar en el hospital en 1998 y desde diciembre de 2010 es responsable de unidad del Área Integrada de Gestión de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol.En cuanto al ámbito de la Investigación ha participado en seis proyectos de investigación subvencionados y tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en la línea de pacientes pluripatológicos.UNIDAD DE MEDICINA INTERNA DEL COSTA DEL SOLEl Área de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol ha logrado el Premio Nacional 'Best in Class' (BIC) en la categoría de 'Mejor Servicio'. Esta unidad resultó ganadora de la edición 2018 después de haber sido finalistas en dos ocasiones (ediciones de los años 2013 y 2016).Durante los últimos cinco años esta unidad ido incrementando la actividad que desarrolla en los distintos ámbitos asistenciales registrando en el año 2018 una actividad de 2.722 ingresos en hospitalización, 24.611 consultas externas, 1425 pruebas diagnósticas, 555 sesiones en el hospital de día, 1.579 interconsultas hospitalarias y numerosas consultorías en ocho centros de salud.La unidad ha participado y tiene en marcha diversos ensayos clínicos, proyectos de investigación con financiación pública y privada y participa en diversos registros nacionales. Durante los dos últimos años se les ha concedido una beca de intensificación de investigación financiada por la Consejería de Salud. En los últimos tres años se han publicado 51 artículos en revistas internacionales y nacionales indexadas.En 2016 fue acreditada por la Agencia de Calidad y Evaluación de Andalucía con el Nivel avanzado, y reacreditada el año pasado, que reconoce la calidad de los servicios clínicos.--EUROPA PRESS--