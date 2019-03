Una madre rompe el labio a una maestra por su descontento con el desayuno andaluz que se dio a su hijo

Málaga.-Sucesos.- Una madre rompe el labio a una maestra por su descon

Una madre ha roto el labio y causado daños en la zona de la dentadura, a una profesora de un colegio del distrito de Churriana, en Málaga capital, al mostrarse descontenta por el desayuno típico que el centro educativo ofrece durante el Día de Andalucía al alumnado.Los hechos se produjeron el pasado martes en un Centro de Educación Infantil y Primaria de Churriana, según ha adelantado diario SUR. Según ha relatado a Europa Press el responsable de Educación de CSIF Málaga, Francisco González, el alumno se quejó ante su familia de que no le habían dado el desayuno andaluz como él quería; días después, el abuelo le mostró a la tutora del menor el descontento de su nieto, diciéndole la maestra que no era cierto.El día transcurrió con normalidad hasta última hora, cuando apareció la madre del alumno y comenzó una discusión por el mismo motivo, produciéndose supuestamente la agresión a la profesora, ha indicado González, quien ha apuntado que le provocó una rotura en el labio y, al nivel de la mandíbula, en la zona de la dentadura.ACTIVADO EL PROTOCOLO PERTINENTEDesde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía han trasladado a Europa Press su condena ante cualquier acto de violencia contra un miembro de la comunidad educativa y ha mostrado su solidaridad con la docente, que está de baja y a la que han deseado su "pronta y completa recuperación".Así, han añadido que tras tener conocimiento de los hechos, de inmediato se activó el protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente, recogido en la orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación. De la misma forma, desde la inspección educativa se ha tomado contacto con la profesora para atenderla, así como con el centro.Por su parte, desde el sindicato, Francisco González ha indicado que han ofrecido el servicio CSIF Ayuda, que da asesoramiento jurídico y psicológico. "Después de un hecho traumático hay una situación desagradable y le hemos ofrecido nuestros servicios y que tenga el apoyo por todos los ámbitos", ha expuesto.RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DOCENTEGonzález ha denunciado esta "lacra", lamentando este tipo de hechos y solicitando a toda la comunidad educativa que esté junta y que se reconozca la autoridad del profesorado: "Padres, familias, docentes, todos tenemos que ir en la misma línea para una educación integral. Denunciamos este hecho y queremos que se acabe ya", ha concluido.En esta línea, la Consejería de Educación y Deporte está trabajando en el borrador del Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente, que espera abrir a periodo de audiencia pública en los próximos meses.Este nuevo estatus que promueve implicará la presunción de veracidad tanto para docentes como directores y demás miembros de los órganos de gobierno de los centros, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica, así como el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias dentro de los planes para el fomento de la convivencia en los centros.--EUROPA PRESS--