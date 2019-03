Una jornada acerca oportunidades laborales a 700 estudiantes en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga

Málaga.- Una jornada acerca oportunidades laborales a 700 estudiantes

Más de 700 alumnos de centros educativos de Málaga han participado este jueves en el evento 'Digital Job Day', una jornada orientada a poner en contacto a jóvenes y empresas con el fin de dar conocer las distintas salidas profesionales que existen dentro del sector.El evento, que se ha celebrado este jueves en el Polo de Contenidos Digitales, ha sido organizado por la empresa HRCS, especializada en recursos humanos y selección IT, y ha contado con la participación de una treintena de empresas del sector, según ha explicado la compañía en una nota de prensa.Se trata del primer encuentro destinado específicamente a acercar oportunidades laborales con empresas y emprendedores, dar asesoramiento en materia de recursos humanos y ayudar profesionalmente a estudiantes de disciplinas como desarrollo web, creación de videojuegos, audiovisuales, administración de sistemas informáticos, formación y marketing.Han participado 700 alumnos, junto a sus profesores, de 14 centros educativos de toda la provincia de Málaga: IES Miguel Romeo Esteo, IES Belén, IES Ciudad Jardín, IES Vega de Mijas, IES Pablo Picasso, IES Alta Axarquía, IES Jorge Guillén, IES Los Montecillos, IES Mare Nostrum, IES Campanillas, IES Bezmiliana, Cesur Formación, Medac y Centro de estudios Óptima.Mercedes de la Plaza, profesora de actividades comerciales y marketing del IES Miguel Romero Esteo, ha comentado que "las charlas han sido muy acordes con los intereses de los alumnos, han realizado muchos contactos con empresas y los talleres de recursos humanos les han servido de gran ayuda para no sólo disponer de un perfil en redes sociales personales, sino orientarlo al mundo profesional".Casi 50 alumnos del Instituto Bezmiliana han acudido a la mayoría de los talleres y charlas, siempre acompañados de una traductora de lenguaje de signos para que Pilar, una alumna con problemas de audición, haya disfrutado, junto al resto de compañeros, de todas las charlas e intervenciones.Para la gran mayoría de los alumnos ha sido su primer contacto con experiencias inmersivas poniéndose unas gafas de realidad virtual y aumentada."Las empresas demandan experiencia en desarrollo multimedia con VR y AR, y éstos no lo tienen incorporado a sus currículums, por lo que tienen la sensación de que van tarde con estas tecnologías si no se ponen al día", ha señalado un profesor del IES Ciudad Jardín a Alberto Ruiz del Showroom de VR/AR del Polo Digital.Paqui Báez, formadora y orientadora laboral (FOL) del IES Campanillas ha comentado que "ha sido una experiencia novedosa con talleres muy variados y todo un descubrimiento que en un mismo día, los alumnos hayan hecho una red de contactos orientados a la empleabilidad de los jóvenes que solo se hace viniendo a encuentros como éstos".INTERVENCIONES Y CHARLASA lo largo del día, los estudiantes han acudido a charlas de algunas de las empresas más importantes del sector de los contenidos digitales y tecnológico.Digital Job Day ha dado comienzo con la intervención a cargo de David Báez, una de las jóvenes promesas que ha hecho un recorrido de cómo una estudio de videojuegos con un juego 'indie' puede llegar a ganar un premio nacional y ser apoyado por una Play Station Talent, con esfuerzo y trabajo."Los perfiles profesionales más presentes en el sector de los videojuegos son: programador, artista y 'game designer', cuya demanda se incrementará en los próximos 5 años", según han detallado Alexandra de la Paz y Ana Bergaz, Directora General y de Marketing respectivamente de BadLand Publishing.Por su parte, la multinacional Accenture, de la mano de Jorge Hidalgo, ha presentado algunas de las tendencias tecnológicas que van a redefinir los negocios en los próximos tres años.Cash Converters, Sequel, Bravent, VR-Evo, Panda Rojo Producciones han demostrado los desafíos tecnológicos y las oportunidades que existen en los sectores retail, software, realidad mixta, medios digitales y entretetenimiento.Así mismo, expertos en audiovisual, marketing y formación como Windup Shool, Animum, Codespace han sabido captar la atención de alumnos de FP haciéndoles ver que el emprendimiento es una salida profesional viable para dedicarse a ser cámaras, productores, comunicadores, diseñadores, animadores, programadores, etcétera.Las empresas que han participado en Digital Job Day han sido Accenture, Sequel, Indizen Technologies, Codespace, Cash Converters, Tiendanimal, Animum, Fundación Generation Spain, Kaiju Entertaiment, Evad Formación, Óptima, Windup School, Bussor, Happynet Comunicación, Panda Rojo Producciones, Katedral Studios, Qué hacer en Málaga, Coworkingame, Moad Studio, Tale Studios, A Bonfire of Souls, 3IN Tech, VR-evo, Bravent, la Red de Cátedras Estratégicas de la Universidad de Málaga, Máster en creación de videojuegos, Besoccer, BadLand Publishing y Deimos Studio.También se han dado a conocer iniciativas emprendedores y estudios de creación de videojuegos y comunicación audiovisual instalados en el Polo de Contenidos Digitales, con gran acogida por los estudiantes.Además, se han realizado talleres de orientación profesional, sobre cómo elaborar un currículum online, perfiles en redes sociales, charlas enfocadas a oportunidades laborales y experiencia de emprendedores.--EUROPA PRESS--