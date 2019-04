Un libro recoge la riqueza artística de la Catedral a través de un centenar de fotografías

Catedral De Málaga

El libro 'Look at me/Mírame, Catedral de Málaga' recorre el templo mayor malagueño y su riqueza artística a través de más de 100 fotografías a todo color.La Catedral malagueña ha acogido este martes la presentación de este libro, en formato bilingüe español-inglés, que puede adquirirse en el propio templo.El director de contenidos, comunicación y editorial de Artisplendore, Antonio Miguel Ortíz Hernández, ha afirmado que 'Look at me/ Mírame, Catedral de Málaga"' es la tercera entrega de una colección que comenzó hace un año para dar a conocer el patrimonio de las catedrales españolas de un modo diferente.A través de 106 fotografías, algunas panorámicas y en HDR, los visitantes de la Catedral "pueden llevarse consigo todo lo que han visto". En su elaboración han participado el historiador Alberto Palomo y un equipo multidisciplinar de la editorial Artisplendore formado por ilustradores, diseñadores y periodistas.El deán de la Catedral, Antonio Aguilera, ha afirmado que "este libro enriquece a nuestra Catedral y a las personas que lo van a tener en sus manos". Tras recordar tres momentos en la historia de la Iglesia que han unido arte y fe, ha querido agradecer a la editorial Artisplendore "su difusión de la grandeza que suponen los diferentes elementos de la Catedral y su riqueza patrimonial".--EUROPA PRESS--