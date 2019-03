Un juzgado acuerda paralizar la demolición del edificio de La Mundial

Málaga.- De la Torre dice que proyecto en La Mundial es para "mejorar"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga, en funciones de guardia de incidencia este lunes, ha ordenado la paralización de las obras de demolición del edificio La Mundial, en la capital malagueña, según han asegurado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Esta decisión se produce después de que la Fiscalía haya trasladado a dicho juzgado la denuncia presentada por la plataforma en defensa del edificio, que entendía que no había licencia que amparara la demolición proyectada, cuyos trabajos de preparación se han iniciado en la mañana de este lunes, y pedía la paralización cautelar.En dicha denuncia, el denunciante entendía que la continuación de los trabajos de demolición podrían suponer la comisión de un delito de prevaricación por omisión, pidiendo que se adoptaran medidas cautelares para evitar cualquier acto que pudiera implicar un deterioro material irreversible del edificio.La Fiscalía ha recibido la denuncia este lunes y, a la vista de los términos de la misma, entiende que no existen en este momento indicios suficientes de un delito de prevaricación, apuntando que sólo la autoridad judicial es la que tiene competencia para acordar una medida cautelar.El ministerio público, no obstante, ha considerado que habría que realizar una mínima investigación que dicho órgano no puede realizar al haberse solicitado medidas cautelares de carácter urgente, como es la paralización de las obras de demolición, algo sobre lo que el fiscal se ha mostrado contrario.Así, la denuncia se ha remitido este mismo lunes al juzgado de instrucción de guardia de incidencias para que si así lo estimara adoptara la resolución oportuna sobre esas medidas cautelares solicitadas.--EUROPA PRESS--