El Ayuntamiento De Málaga Informa: El Ayuntamiento Presenta Un Estudio

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado este viernes las conclusiones del estudio encargado por el Consistorio, a través de la empresa municipal Promálaga a la consultora Irtene, que tiene por objetivo determinar soluciones "de tipología blanda" --ya que no se actúa sobre el cauce sino sobre la llanura de inundación--, para reducir la huella de inundabilidad producida por el río Guadalhorce y que afecta a una parte importante de suelo productivo de Málaga.De la Torre, que ha compartido con diversas administraciones y representantes del tejido productivo el documento, ha incidido en que se trata de "buscar soluciones blandas, ambientalmente cuidadosas y sin tener que esperar al cambio del puente --de la MA-21--". No obstante, se trata de medidas "transitorias" ya que el citado puente se debe sustituir y hacer de nuevo.De igual modo, ha señalado que la estimación del coste de las seis actuaciones concretas, aunque hay que hacer los proyectos constructivos y consensuarlos, podría rondar los cuatro millones de euros, lo que De la Torre ha considerado "cifra sensata"; y sobre la duración de las obras ha dicho que sería un tiempo de entre seis meses a un año "como mucho", ya que son trabajos de movimientos de tierra, recrecimientos de motas y excavaciones, por lo que "no necesitaría de mucho tiempo".Por otro lado, en rueda de prensa, han señalado que el documento presentado se trata de un estudio detalle, figura recogida por la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía, del tramo del río Guadalhorce comprendido entre la A-7 y la desembocadura en el mar.De la Torre, de igual modo, ha recordado que dicho estudio fue encargado por el Ayuntamiento a raíz de la publicación en 2014, por parte del Gobierno andaluz, de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de Andalucía.En concreto, dichos mapas situaban a grandes zonas urbanas de desembocadura del Guadalhorce bajo la afección de la avenida del periodo de retorno de 500 años, con las consiguientes repercusiones negativas, gran parte de ellas para las empresas asentadas en la zona. "Se ha tratado, en definitiva, de resolver los problemas que nos ha creado el estudio hidráulico", ha sostenido.De este estudio se desprende la necesidad de acometer seis actuaciones concretas cuya realización podrá mitigar de forma transitoria --hasta que se construya el nuevo puente sobre el río Guadalhorce de la MA-21-- el problema generado por la huella de inundabilidad. Además, ha sido validado a nivel técnico por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.Al respecto, el regidor ha afirmado que "nos pareció muy natural que estos estudios que estaban frenando la creación de empresas en Málaga pudieran tener desde Promálaga un impulso para ser resuelto e impulsado".También ha incidido en que el hacerlo "de consenso" ha permitido tener la seguridad de que lo que se avanzaba sería "bien visto", recordando que estaba previsto presentarlo con el anterior Ejecutivo andaluz pero "se dejó pasar el tiempo y es absurdo no contarlo y, sobre todo, no ponerlo en marcha, porque quedan los proyectos de estas acciones que hemos llamado moderadas, blandas, y ambientalmente encajables", ha remarcado.MEDIDASLas medidas propuestas son de rápida ejecución y viables económicamente a corto plazo. Al respecto, De la Torre ha incidido en que "es un tema clave y fundamental el poder tener resuelta esta cuestión en año o año y medio", lo que le "parece revolucionario", respecto "a una cuestión que no sabíamos cuántos años íbamos a estar con la mancha de inundabilidad afectando a las zonas productivas de Málaga".Además, ha afirmado que su ejecución permitirá ampliar la capacidad actual del cauce en 1.100 metros cúbicos por segundo --ese es el caudal que actualmente no fluye por el encauzamiento hasta alcanzar el mar y se desborda de modo que aumenta la lámina de agua en la zona inundable--.En concreto, las propuestas son el recrecido de la margen izquierda del encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringue en su confluencia con el encauzamiento del río Guadalhorce; y el acondicionamiento a su estado original del encauzamiento en el entorno del ferrocarril de cercanías Málaga-Fuengirola con la consiguiente retirada de acopios de material.También está la restauración del cauce de aguas bajas en el entorno del puente sobre el río Guadalhorce de la MA-21, a las condiciones del proyecto original; el rebaje del cauce de aguas altas en las cercanías del puente de la MA-21, apertura total del segundo arco de avenida de la margen izquierda y descenso de la cota de las tuberías de saneamiento bajo el puente --tuberías de impulsión de la zona oeste de Málaga y Torremolinos--.De igual modo, entre las medidas también están el recrecimiento de las motas de encauzamiento del río Guadalhorce aguas arriba del puente de la MA-21 y, por último, el encauzamiento del arroyo de las Cañas en su parte final.El trabajo presentado parte del 'Estudio Hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación de la cuenca del río Guadalhorce' y ha tenido en consideración diversos estudios previos, entre ellos los elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).Sobre la financiación de las propuestas, el regidor ha dicho "sin querer comprometer a la Junta", que podrá abordarse "a pesar de los agujeros inmensos que está encontrando la administración autonómica en Sevilla". De igual modo, ha recordado que el Ayuntamiento "siempre" ha ofrecido colaboración, "si fuera necesario, por la importancia que tiene este tema para la economía de Málaga"; a la vez que ha propuesto un "nuevo socio" como son los empresarios: "Confío en que los empresarios digan 'aquí estamos nosotros' porque va a haber un valor y plusvalía muy clara"."Al igual que hemos estado de manera consensuada, colaborando desde el ámbito local, como tantas veces hacemos en tantos aspectos, con el Gobierno andaluz saliente, nuestra voluntad es seguir, con idénticas razones, con el nuevo Ejecutivo para que todo tenga una rápida traducción en hechos", ha defendido De la Torre. No obstante, ha incidido en que la obra "no creo que --económicamente-- sea difícil encajar".PROYECTO CONSTRUCTIVOPor otro lado, De la Torre ha explicado que una vez realizado este estudio, procede la realización del proyecto constructivo de las medidas propuestas.Además, ha recordado que la solución de la problemática generada por la inundabilidad es una de las prioridades de la ciudad tal y como ha quedado patente desde el inicio de este mandato municipal, en el que todos los grupos suscribieron una moción institucional en la cual, entre otras cosas, se instaba a las administraciones públicas competentes a definir y consensuar las medidas correctoras para disminuir los riesgos de inundación en la ciudad.En este sentido, el alcalde ha explicado que el Consistorio ha adelantado gran parte del trabajo con el encargo de este estudio que debe materializarse en la ejecución de las obras necesarias.Al acto han asistido la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el delegado provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Fernando Fernández-Tapia; los alcaldes de Alhaurín de la Torre y Cártama, Joaquín Villanova y Jorge Gallardo, respectivamente; el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos; la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, entre otros representantes de administraciones y colectivos.--EUROPA PRESS--