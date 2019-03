Un equipo malagueño aprovechará el rally Panda Raid 2019 para llevar material escolar a nómadas del desierto

Málaga.- Un equipo malagueño aprovechará el rally Panda Raid 2019 para

El equipo formado por el malagueño Fran Gómez y el escocés Daniel Pycock van a aprovechar su primera participación en el rally amateur Panda Raid 2019 de Marruecos para llevar en su coche material escolar, ropa y otros enseres a comunidades nómadas del desierto.El Panda Raid tiene lugar cada año en el desierto de Marruecos a lo largo de siete etapas, en las que los corredores se cruzan con poblados nómadas en los que "hay una especie de escuelas que no tienen ninguna ayuda del gobierno, y no son oficiales; sino que en la comunidad nómada alguien enseña", según ha explicado a Europa Press el piloto Fran Gómez.Así, a través de una campaña en la plataforma GoFundMe han recaudado unos 9.000 euros con los que han comprado "un montón de material escolar, también ropa, cepillos de dientes, entre otras cosas" que llevarán en su Fiat Panda 1.000 de 1992, para lo que han tenido que reducir el equipo que portan ellos para "cargar el coche de todo lo que se va a ir regalando, que al final es lo más importante", ha resaltado Gómez.La carrera comenzó este pasado viernes 8 de marzo en Motril (Granada) y discurrirá en distintas etapas a lo largo de más de 3.000 kilómetros pasando por Algeciras, Tánger, Tisserdimine y Taouz.Aunque es la primera vez que este equipo participa y no han tenido mucho tiempo para prepararse, Gómez ha explicado que por su trabajo en una productora técnica audiovisual viajan "por todos los países del mundo, y no es algo que necesitemos una preparación especial", ya que además conducen también "muchísimo" y están "más o menos habituados a los viajes largos". Además han hablado con antiguos participantes de la carrera, ha indicado.La idea de usar el rally para repartir estos materiales se le ocurrió a su socio Daniel Pycock, quien suele ir a Marruecos por trabajo y "a nivel personal, para desconectar", ha indicado Gómez."Está acostumbrado a ir a la zona del desierto y conoce algunas comunidades nómadas de varios años", ha explicado Gómez, que ha relatado que fue Pycock quien vio la necesidad de ayudar en esos lugares.Así, decidieron adquirir el Fiat y lanzarse a la "aventura" con este fin altruista. El coche "era de segunda mano y ya estaba habilitado porque era de alguien que hizo el Panda Raid hace dos años y lo hemos comprado con casi todo el equipamiento", si bien "ha habido que hacerle algún retoque, pasarle la ITV", ha matizado.Asimismo, ha resaltado "la suerte de que trabajamos en una industria en la que la gente nos quiere mucho y nos ha hecho unas donaciones muy interesantes. De hecho ya tenemos todo el coche habilitado, con todos los patrocinadores y la verdad que gracias a todos ellos se puede hacer este tipo de iniciativa"."Nuestra intención no es ir a ganar la carrera, obviamente, es ir a participar, disfrutar y tener este momento especial, que para nosotros es muy importante", ha puntualizado.--EUROPA PRESS--