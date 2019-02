Un diseñador digital marbellí rueda un corto para Sitges sobre el fantasma del Cortijo de Miraflores

Un diseñador digital marbellí rueda un corto para Sitges sobre el fant

El diseñador y artista digital marbellí Víctor Martín rueda un corto sobre la leyenda de la niña fantasma del Cortijo Miraflores de Marbella (Málaga) para presentarlo en el festival de cine fantástico y de terror de Sitges.Con clientes como Warner, La Noria Film, Pixologic Zbrush y creando esculturas de diferentes materiales, algunas por encargo y otras personales, como es la conocida 'niña del cortijo' en referencia a la leyenda del fantasma del Cortijo de Miraflores de Marbella, está desarrollando su propio proyecto que además produce y dirige, según ha explicado Invictus Designs en una nota de prensa.Se trata de un cuento de terror que bajo la idea del escultor ha guionizado Sam Luke y protagonizan Pablo Ramos y Claudia González. "La idea me surgió en una visita a un evento de arte en Marbella. Allí conocí a Desi Sussu, que se convertiría más tarde en mi ayudante de dirección y miembro indispensable de mi equipo. Casi sin pensar, se me vino a la cabeza una pequeña historia con un regusto muy ochentero y decidimos ponernos manos a la obra", explica Víctor.Titulado 'Cucu', el corto es una producción andaluza rodada en Marbella, Benahavís y en las villas del Hotel Villa Padierna, en las que durmió Michelle Obama en su visita en 2010. Asimismo, en esta ópera prima, se han usado cromas, elementos 3D y efectos especiales tradicionales. El póster del cortometraje es una obra del artista conceptual David Benzal.En estos días el equipo se encuentra rodando las escenas finales de la cinta y paralelamente están con la parte de edición y montaje, pues la idea del director es presentar 'Cucu' en el festival de cine de Sitges.CARRERAVíctor Marín es un escultor, diseñador y artista conceptual marbellí con más de 20 años de experiencia en artes tradicionales y digitales. A principios del 2012, creó Invictus Designs, desde donde ha realizado trabajos para clientes de transcendencia internacional como Warner, Fundación Telefónica, La Galeria Roja, Pixologic ZBrush o La Noria Films.En los últimos años ha sido reconocido con galardones como el premio anual Pixologic ZBrush (2015), el premio al Mejor Ilustrador en el Festival Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol (2016) y el Mejor Artista del año otorgado por la Ciudad de Marbella (2017).Bajo la plataforma oficial de Pixologic (ZBrushlive) impartió la primera 'masterclass' mundial en español, siendo además 'official streamer' de ZBrushlive y es el encargado de la versión oficial en español de ZBrush, el programa que se usa en todos los estudios de cine y videojuegos para esculpir digitalmente, habiendo traducido el programa íntegramente.Ha realizado diversas exposiciones en solitario en País Vasco (Kursaal, ComikD), Marbella (Departamento de Cultura) y Madrid entre otras, y colaborado con varias piezas para eventos internacionales como varias exposiciones tributando a Guillermo del Toro, exposición oficial de Mattel, 200 aniversario de Frankenstein, etcétera.En 2017, publicó su segundo libro de ilustraciones, recopilando en casi 100 páginas algunos de los proyectos personales y profesionales más interesantes de su carrera, contando dicho escrito con un prólogo del gran genio y recientemente fallecido Alfonso Azpiri, y numerosas reseñas de profesionales del mundo del cine.--EUROPA PRESS--