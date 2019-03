UMA Editorial presenta en Festival el libro 'En la tierra del sol: Andalucía en el cine de no ficción'

El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) en el marco del Festival de Málaga. Cine en español ha acogido la presentación de 'En la tierra del sol: Andalucía en el cine de no ficción (1896-1936)', de Antonio Albuera Guirnaldos.En concreto, el libro aborda el cine de no ficción como fuente documental del pasado, a la vez que incide en la selección de acontecimientos que finalmente quedaban registrados en estas cintas y cuáles no.En este sentido, para el autor este tipo de cine hay que valorarlo también como el resultado de una memoria selectiva que la obra trata de evadir en la medida de lo posible para aportar un verdadero retrato sociocultural de la Andalucía de aquellos años.De esta forma, a lo largo de cuatro bloques --'Las cámaras miran hacia el sur', 'La Andalucía vivida I y II', y 'En lo viejo y lo nuevo'-- se tratan los inicios del cine de no ficción, la vida cotidiana de los andaluces en la ciudad y el campo, las actividades, acontecimientos y festividades; así como otros aspectos de interés paisajístico y otros que rescatan la mirada de cineastas extranjeros sobre la región.Un total de 63 películas visionadas --53 de ellas de no ficción-- que han servido al autor de fuente documental para retratar parte de la realidad y del contexto social de las primeras décadas del siglo XX en Andalucía, "con la precaución de que en la mayoría de cintas se percibe una idealización de la vida social y laboral que aleja del objetivo de la cámara mucha de las carencias, precariedad y hambruna de aquellos años", añadió Albuera.II PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CINE EN ESPAÑOLPor otro lado, en el turno de intervenciones, Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Política Institucional, ha destacado el valor y el interés de esta nueva obra de la colección Puntos de Fuga de UMA Editorial y subrayó la alianza entre Universidad y Festival a través de iniciativas como el Premio de Investigación en Cine en Español."El certamen es una excelente oportunidad para estrechar lazos entre la institución y el Festival de Málaga, así como para poner el foco en el cine como ámbito de investigación", ha señalado el vicerrector.La segunda edición del Premio Internacional de Investigación en Cine en Español, organizado por la Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Cultura y Deporte, y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y el Festival de Málaga, tiene por objetivo promover y reconocer la actividad investigadora en cualquier ámbito relacionado con el cine producido en lengua española.Los originales podrán presentarse desde el 16 al 28 de septiembre y deberán ser textos de investigación, ensayos o reflexión, sobre las diferentes prácticas fílmicas y audiovisuales. Asimismo, junto al reconocimiento económico de 3.000 euros para el autor, la obra ganadora será publicada en la colección Puntos de Fuga de UMA Editorial.Por su parte, el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, manifestó la dimensión internacional del Premio y la Universidad como un espacio de reflexión idóneo para profundizar en cualquier ámbito de expresión artística como lo es el cinematográfico.'En la tierra del sol: Andalucía en el cine de no ficción (1896-1936)', puede adquirirse junto a otros títulos de UMA Editorial en las oficinas del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, librerías y en la plataforma UneBook.--EUROPA PRESS--