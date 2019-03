UGT defiende que sus acuerdos firmados en el Ayuntamiento de Torremolinos se ajustan a la legislación vigente

La Federación de los Empleados de los Servicios Públicos de UGT-Málaga, ante la denuncia de la Fiscalía de Málaga contra el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y la edil de Administración Pública, Carmen García, por presuntas irregularidades en materia de personal, ha defendido este miércoles que "este sindicato no ha firmado acuerdo alguno que sea contrario a la legislación vigente".UGT ha explicado en un comunicado que el acuerdo firmado por los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Torremolinos en abril de 2016 "no se refería a la jornada sino a distribución de horarios, materia esta que es objeto de negociación, tal y como regula el artículo 37 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos".El documento firmado en abril de 2016, refleja "nítidamente" que la jornada general será de 37 horas y media de promedio en cómputo anual, tal y como estaba determinada por Decreto de 28 de Diciembre de 2012 y en los Presupuestos Generales del Estado, "por lo tanto, se cumple con lo establecido en la ley", han asegurado desde el sindicato.En este sentido han afirmado que los empleados públicos del Ayuntamiento de Torremolinos "cumplen escrupulosamente sus horarios según la legislación vigente" y han advertido que el sindicato "no va consentir que se calumnie, ni difame, a la plantilla ni a sus representantes sindicales para ser utilizada como arma arrojadiza en las próximas campañas políticas".--EUROPA PRESS--