La Sección sindical del FeSP-UGT del Hospital Regional de Málaga ha exigido este jueves que "se busque solución a la falta" de profesionales en Radiología Vascular del centro.A través de un comunicado han precisado que desde primero de mes se ha marchado unos de los profesionales contratado para la unidad de atención al ictus, la nueva sala que fue diseñada para que mejorara el diagnóstico, tratamiento y supervivencia de los pacientes que ingresan por este tipo accidentes cerebro-vasculares, gracias a la monitorización y aplicación de técnicas las 24 horas del día, pero que "tiene estos días con una presión asistencial insostenible"."Tenemos pacientes ingresados durante dos semanas o más, que no tiene más tratamiento que un desinfectante para la herida y una pastilla para el dolor", han advertido, al tiempo que han lamentado que "no se valora la necesidad de camas que tiene el hospital, se mantiene a la espera de las prioridades de intervención que entren cada día".En ese sentido, han puesto como ejemplo una paciente con más de 70 años en esta situación, que "está ingresada en el servicio de cirugía cardiovascular pendiente de una angioplastia de miembros inferiores".Asimismo, han señalado que el servicio de rayos "mantiene una gran presión asistencial y no dan abasto". Es más, han criticado que "la falta de recursos humanos hace que los pacientes se eternicen en el hospital"."La bibliografía dice que el tipo de patologías que sufre esta paciente debe ser tratada en 24-48 horas, sin embargo, pueden tardar más de 15 días, mientras el paciente con dolor y con riesgo de perder el miembro inferior", han advertido.Por último, han señalado que para UGT la patología vascular "necesita un plan de choque sin demoras, pero no solo de profesionales sanitarios, también de personal de gestión y servicios".HOSPITALPor su parte, desde la dirección del Hospital Regional han negado que haya pacientes 15 días a la espera de una angioplastia, ya que, de hecho, según han manifestado a Europa Press, la paciente cuyo caso denuncia UGT, fue intervenida el pasado miércoles.Así, han asegurado que todos los casos se priorizan según gravedad y aquellos que urgen se hacen en las primeras 24-48 horas. Respecto a la falta de un profesional, desde el hospital han recordado que se está a la espera de contratar a un nuevo especialista, cuyos trámites de contratación comenzaron a realizarse en el momento en que el profesional informó de su marcha voluntaria.--EUROPA PRESS--