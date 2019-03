Tres proyectos de la UMA concursarán por ser la mejor iniciativa de negocio en Ideas Factory Summit

Rectorado Universidad de Málaga, UMA

Más de 400 estudiantes se reunirán en la mayor fiesta de emprendimiento universitario andaluz, Ideas Factory Summit (IF Summit), que en esta primera edición que se celebrará en Sevilla el próximo 28 de marzo reunirá en el concurso 18 proyectos, de ellos procedentes de la Universidad de Málaga (UMA).Las iniciativas que proceden de la Universidad malagueña son Talk Band, Smart Pill Alert y Crifit, ganador y accésits en la última edición 'Ideas Factory Málaga', celebrada el pasado diciembre, según han informado desde la institución académica en un comunicado.Talk Band se trata de un dispositivo electrónico que soluciona internacionalmente el obstáculo que se encuentra la gran mayoría de personas al intentar comunicarse con una persona con discapacidad auditiva a través del lenguaje de signos.Smart Pill Alert, por su parte, es un dispensador de pastillas electrónico que provee al usuario de su medicamento a la hora programada. Además incluye una alerta sonora para evitar olvidos; mientras que Crifit es un empresa que apuesta por la inclusión de los insectos en la conducta alimentaria de los seres humanos.Los 18 proyectos participarán en el concurso de 'pitch' donde competirán por ser el mejor equipo de toda Andalucía. El primer premio está dotado de un importe de 3.000 euros y hay otros dos, para el equipo más innovador y más social, que obtendrán 1.000 euros cada uno.IF Summit se constituye como un espacio de aprendizaje basado en la innovación, centrado en el intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos, y la generación de nuevas oportunidades de negocio. Las universidades y las principales aceleradoras del conocimiento de la región se dan la mano con el objeto de propiciar un entorno esencial para el ecosistema emprendedor de Andalucía.IF Summit contará con tres escenarios: Escenario Startup, Escenario Principal y Festival IF. En el primero se darán cita todos los proyectos que concursan por ser la mejor iniciativa andaluza, y al segundo llegarán los cinco proyectos finalistas que contarán con cinco minutos de presentación.Por último, el Festival IF que es el área más experiencial, pues se podrá compartir pensamientos, ideas e impresiones entre todos los participantes: asistentes, emprendedores, participantes y artistas.También hay cabida en este evento para talleres formativos sobre temas como la impresión 3D, la seguridad informática, Big Data, etcétera, en el denominado School Corner, y para aquellas entidades que quieran presentar su proyecto a la comunidad universitaria, lo podrán hacer gracias al Pitch Corner.IF Summit cuenta con el apoyo de seis universidades, como son la de Málaga, Sevilla, Pablo Olavide, Córdoba, Jaén y Almería, y de los patrocinadores Programa Minerva, Parque Científico Técnico La Cartuja, Ingsur, Muving, CEA, Consejería de Economía y Conocimiento, Consejería de Salud y Familia, Ingenia, Cátedra Andalucía Emprende, CaixaBank y Caja de Ingenieros.--EUROPA PRESS--