Transfiere reúne a más de 4.500 participantes de 1.800 entidades y posibilita más de 5.500 encuentros de trabajo

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, el gran encuentro español sobre I+D+i, ha concluido este jueves su octava edición con un balance más que positivo en cuanto a perspectivas de cooperación y oportunidades reales de negocio vinculadas a la transferencia de conocimiento entre investigación y empresas.De esta forma, más de 4.500 participantes procedentes de 1.800 entidades han convivido durante un día y medio en el evento de referencia del ecosistema innovador nacional, una herramienta para poner en común oferta y demanda de conocimiento científico-tecnológico para su implantación en el circuito comercial. Además, se estima que han tenido lugar más de 5.500 reuniones de trabajo.Así, "plenamente asentado en la comunidad investigadora", la edición 2019 ha dado un paso adelante en cuanto a consolidación del sector privado con la presencia de grandes multinacionales y pymes que ven en Transfiere una plataforma útil y eficaz para identificar a potenciales socios tecnológicos.De esta forma, compañías de referencia han elegido el foro para lanzar sus retos a emprendedores, investigadores y empresas de carácter emergente. Durante ambas jornadas, representantes de Calidad Pascual, Endesa, Aertec Solutions, Metrovacesa, MSD, o Global Omnium han mantenido encuentros para la búsqueda y captación de soluciones innovadoras en los sectores agroalimentario, energía y medioambiente, aeronáutico, salud o construcción y edificación --que refuerza su presencia en el encuentro--, reflejo también del carácter transversal y multisectorial del mismo.No obstante, más allá de las presentaciones en abierto, han tenido lugar más de 30 reuniones privadas para identificar oportunidades de cooperación que se concretarán en las próximas semanas y meses.Además, por primera vez una administración autonómica --además de la andaluza-- ha elegido el encuentro para presentar su sistema de innovación y sus principales líneas de trabajo en este sentido. En concreto, la Xunta de Galicia ha mostrado su nueva aceleradora de carácter vertical especializada en aeronáutica y vehículos no tripulados 'Business Factory Aeronautics-BFAero', entre otros contenidos.Junto a ello, Telefónica ha vuelto a asumir el papel tractor de la iniciativa privada en el modelo de innovación abierta con la participación de una treintena de startups de su iniciativa 'Open Future'. Realidad virtual y aumentada, impresión 3D, soluciones de inteligencia artificial, trazabilidad o tecnología para la recogida o transmisión de datos, entre otros, han sido algunas de las propuestas presentadas.En esta línea, Transfiere 2019 ha incluido como novedad una zona de demostraciones con soluciones de impresión avanzada y prototipos TRL7 -aquellos cuyo diseño final está virtualmente completo-, que ha permitido a los inscritos conocer de primera mano las tecnologías y sistemas disruptivos que modificarán sustancialmente nuestra manera de interaccionar, trabajar o comunicarnos.De esta forma, los profesionales que se han dado cita en el encuentro han conocido el funcionamiento in situ de robots capaces de ejercer funciones de guía turístico, vigilante de seguridad o verificador de entradas, por ejemplo.La convocatoria 2019 de Transfiere también se ha caracterizado por un aumento significativo de empresas en la zona expositiva, con más de 150 entidades, cuyos representantes han destacado la "calidad" del profesional asistente en cuanto a capacidad de decisión e intención real de establecer acuerdos comerciales y de colaboración. El foro ha contado también con la participación destacada de Iberdrola o la consultora CPS.EL PAPEL DE LA MUJER EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICOPor otro lado, ya en el marco del International Innovation Programme, que cada año aglutina la principal agenda innovadora en los sectores estratégicos de nuestra economía, hoy ha tenido lugar una de las convocatorias más esperadas.Más de 150 profesionales se han dado cita en el desayuno-coloquio 'Talent Woman by Transfiere & Alastria', que ha reivindicado el liderazgo femenino en el ámbito de las disciplinas STEM --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés--.En este contexto, Transfiere ha reunido a algunas exponentes destacadas de este liderazgo, caso de la directora de Innovación de Metrovacesa, Carmen Chicharro; la directora general de la plataforma Alastria, Montserrat Guardia, o la CEO de la consultora Mindset, Mónica Quintana, entre otras.También en el marco de este programa --principal altavoz para el conocimiento científico-tecnológico en España con la participación de más de 250 expertos-- se han sucedido charlas, presentaciones, talleres y mesas redondas en torno a temáticas como industria 4.0, Fintech, ciberseguridad, inteligencia artificial, diseño como palanca de innovación o análisis del Estado del Arte de la Investigación Española, entre otros.Las oportunidades para la internacionalización han estado lideradas por la elección de Japón como país invitado, si bien el foro ha contado con asistentes de 40 nacionalidades y delegaciones activas de Argentina, Portugal o Emiratos Árabes. La organización trabaja ya en las propuestas y contenidos de Transfiere 2020, que tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero del próximo año.--EUROPA PRESS--