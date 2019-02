Torrox enarbola sus tradiciones en un gran mural de cerámica al estilo del siglo XVIII

Mural de cerámica en Torrox

El alcalde de Torrox (Málaga), Óscar Medina, y la primera teniente de alcalde y concejala de Obras Públicas, Paola Moreno, han inaugurado este jueves el nuevo mural de cerámica realizado para poner en valor las tradiciones locales, en el que aparecen representados los migueros y el toque de caracola, así como los paseros, en honor a nuestra vocación agrícola, además de una poesía del torroxeño José Sánchez.Así lo ha expuesto el regidor junto al autor del mural, el artista competeño José Antonio Rivas, destacando que "esta acción responde al compromiso del equipo de gobierno por que el municipio y nuestro casco histórico siga sumando atractivos y puntos emblemáticos, aunando tradición e innovación, distinguiéndonos como referente no sólo en la Axarquía, sino en toda la Costa del Sol".En este punto, Medina ha valorado que esta obra de arte que acuña Torrox, realizada en cerámica y tratada al horno tal y como se hacía en el siglo XVIII, tiene la firma del reconocido pintor, escultor y ceramista competeño José Antonio Rivas, "cuyas creaciones suscitan un gran interés tanto dentro como fuera de Andalucía y de España, llegando sus obras incluso hasta Japón", ha aplaudido.Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Obras Públicas, Paola Moreno, ha subrayado que "esta actuación va a suponer, junto a la rotonda de Algarrobo Pérez, uno de los primeros elementos de embellecimiento que tanto vecinos como visitantes podrán admirar a su llegada a nuestro pueblo".En el plano técnico, Moreno ha informado de que la creación de este gran mural en la avenida de Cómpeta, que ocupa una superficie total de unos dieciséis metros cuadrados, ha sido acometida con azulejos de veinte por veinte y bajo el estilo denominado de 'cuerda seca', matizada con óxidos colorantes y esmaltes en base de estaño, conforme se realizaba este tipo de decoración en el siglo XVIII.También ha señalado que el tiempo de ejecución ha sido de casi cuatro meses, "estando el interés dirigido a nuestra tradicional fiesta de las migas y la acción del toque de caracola, enarbolando de este modo nuestra tradición agrícola, si bien también están representados los paseros y aparece, en el plano izquierdo, una pequeña poesía realizada por el escritor torroxeño José Sánchez".De igual modo, ha indicado que la inversión realizada por el Consistorio asciende a 18.000 euros, que es el coste requerido por el artista para ejecutar este gran mural, atendiendo a los distintos materiales y, al tiempo dedicado para su diseño y posterior elaboración.Al respecto, ha advertido de que "el valor de la obra, tanto por lo que representa como por la trayectoria de su autor y el carácter que aporta a nuestro municipio, es exponencialmente superior".ARTE Y TRADICIÓNEl pintor, escultor y ceramista José Antonio Rivas (1955) es competeño de nacimiento pero de madre torroxeña, si bien actualmente reside en Bailén (Jaén).La obra que este jueves presenta, la primera que firma en Torrox, ha estado asesorada por el doctor e historiador de la Universidad de Granada José Soto, quien ha sido el encargado de dar paso al artista en el acto de inauguración, donde se ha puesto de manifiesto el estilo renacentista puro del mural, destacando el brillo de los colores y la riqueza de los detalles que colman este lienzo en homenaje al pasado agrícola del municipio y de la comarca de la Axarquía.Rivas, que ha agradecido al alcalde y al equipo de gobierno la oportunidad de presentar su trabajo en Torrox, ha reivindicado "el valor artesanal de la obra, donde el poema ha sido pintado a mano y donde los elementos decorativos se enmarcan en un enorme pergamino, símbolo de la historia de supervivencia que marcó la dieta de nuestros ascendentes unas cuantas décadas atrás", ha incidido."Desde las migas y sus ingredientes, como el ajo, el aceite y los rábanos, hasta el botijo de agua y el toque de caracola encargado de llamar a los jornaleros", ha enumerado, señalando que, "dados mis orígenes torroxeños y competeños, he querido que no falte ningún detalle en esta obra a cuya elaboración hemos dedicado casi cuatro meses de trabajo".--EUROPA PRESS--