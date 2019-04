Torremolinos se convierte en foro nacional de la innovación en tecnología geoespacial y de drones

Málaga.- Torremolinos se convierte en foro nacional de la innovación e

El municipio malagueño de Torremolinos se convierte este miércoles y el jueves, 4 de abril, en foro y referencia nacional en cuanto a innovación en tecnología geoespacial y tecnología dron aplicada en ingeniería civil, edificación, medioambiente, agricultura y grabaciones aéreas, entre otros campos profesionales.El Palacio de Congresos ha abierto puertas de la denominada 'Fair of Technology-Spring', una convocatoria que engloba las ferias y congresos Dronetech y Geotech, de ámbito nacional y a la que acuden también empresas tecnológicas internacionales.La concejala de Administración Pública del ayuntamiento anfitrión, María del Carmen García Bernal, acompañada de Juan Carlos Hidalgo e Ismael Fernández Luque --como organizadores-- han visitado esta cita profesional que nace con la vocación de convertirse en periódica y amplia, que dé cabida cualquier sector dentro del tecnológico y la innovación, que en el caso de la tecnología dron se ha demostrado totalmente disruptiva en los últimos años, aplicable en múltiples campos como la agricultura de precisión, la topografía, cartografía, seguridad, salvamento o la inspección industrial.UNA EMPRESA MALAGUEÑA, PROMOTORA DE LA CITAPromovida por la empresa malagueña Fair of Technology, más de 50 empresas, asociaciones y entes públicos acuden a esta doble convocatoria profesional. 'Dronetech' y 'Geotech' ofrecen un punto de encuentro donde empresas desarrolladoras y distribuidoras de dichos sistemas, además de compañías de servicios y profesionales del sector, y demandantes de dichas aplicaciones, puedan fomentar nuevos negocios y aporte de manera decidida al crecimiento y generación de empleo en un sector tecnológico clave.Más de 50 empresas, asociaciones y entes públicos, y con un total de 14 'stands' en la parte expositiva de empresas de ambos sectores y de ámbito regional, nacional e internacional, 'Fair of Technology' tiene el apoyo de diversos colegios profesionales como el de Geomática y Topografía, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Civiles, o el de Geógrafos; así como instituciones universitarias.El evento se complementa con un programa de conferencias en el que se dan cita multitud de investigadores y profesionales de gran impacto que sirve para la formación continua de los profesionales, así como aporta una necesaria reflexión y debate sobre las materias en cuestión, entre ellas la necesidad de sacar adelante una normativa común en el ámbito de la UE que permita el crecimiento exponencial de los usos y espacios aéreos en que se puede utilizar esta tecnología.La primera edición de Geotech y Dronetech sitúa a Torremolinos y la Costa del Sol en punto de encuentro y de referencia internacional de dos sectores en pleno auge tecnológico. La feria, enfocada especialmente a profesionales y entrada gratuita, abre las dos jornadas de este miércoles y jueves en horario de 10.30 a 19.30 horas.--EUROPA PRESS--